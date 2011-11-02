آرامش در خانواده در اثر محبت بین زوجین حاصل می شود

حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مبارزات انبیا، ائمه و حتی علمای علوم دینی مبارزه با غبار‌های نشسته بر روی احکام اصیل الهی است.

وی عنوان کرد: آیه 21 سوره نور قرآن کریم ، بحث ازدواج را از نشانه قدرت و عظمت خداوند بیان می کند.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری هدف از ازدواج را ایجاد آرامش وسکون در بین افراد جامعه عنوان کرد.

وی افزود: در خانواده ای که محبت و رحمت الهی حاکم باشد فرزندان پاک و سالم تربیت خواهند شد و همسرداری در دین اسلام زمینه به دست آوردن ثروت و کمال است.

