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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

حجت الاسلام بت شکن:

آرامش در خانواده در اثر محبت بین زوجین حاصل می شود

آرامش در خانواده در اثر محبت بین زوجین حاصل می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: راه رسیدن به آرامش در خانواده حاکم بودن فضای محبت و رحمت بین زوجین است.

حجت الاسلام حسن بت شکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مبارزات انبیا، ائمه و حتی علمای علوم دینی مبارزه با غبار‌های نشسته بر روی احکام اصیل الهی است.

وی عنوان کرد: آیه 21 سوره نور قرآن کریم ، بحث ازدواج را از نشانه قدرت و عظمت خداوند بیان می کند.
 
کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری هدف از ازدواج را ایجاد آرامش وسکون در بین افراد جامعه عنوان کرد.
 
وی افزود: در خانواده ای که محبت و رحمت الهی حاکم باشد فرزندان پاک و سالم تربیت خواهند شد و همسرداری در دین اسلام زمینه به دست آوردن ثروت و کمال است.
 
کد مطلب 1450147

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