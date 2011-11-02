جمعیت ساوجبلاغ دو برابر می شود/ زیرساختها فراهم شود

علی حدادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتکمیل مسکن مهر در آینده ای نزدیک ،جمعیت 240هزار نفری ساوجبلاغ دو برابر خواهد شدبنابراین نیاز است تا زیر ساخت های مورد نیاز جهت توسعه وایجاد اشتغال وراهکار های لازم بیش بینی شود.



وی به توانایی جذب 50 در صد از سرمایه های استان البرز برای سرمایه گذاری در این شهرستان اشاره کرد وگفت،با تلاشهایی که قبلا"صورت گرفته وبا جذب سرمایه گذارنی که انجام گردیده نیاز به مساعدت های مختلف استانی برای سرعت در عملیات استقرار صنایع خصوصا مجموعه 100 هکتاری غلات با تعهد 15 هزار نفر اشتغال هستیم.



فرماندار ساوجبلاغ گفت،ساکنان روستاها از وام مقاوم سازی استقبال نمی کنند

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وی افزود: با این مبلغ باید قسمت عمده ای را به مهندس ناظر وتهیه نقشه اختصاص بدهند که هزینه رفت وآمد از روستا به به شهر هم جز هزینه هاست.



حدادی در ادامه به مشکل آب شرب وفرسودگی شبکه ها ،مقاوم سازی خانه های بهداشت ،بهسازی معابر روستایی، خرید خودروهای مورد نیاز شهرداری،تجیهیز ستاد بحران شهرداریها ،بهره برداری بیش از حد از معادن ،افزایش سهمیه سوخت زمستانی وتخصیص اعتبارات خشکسالی وجرایم کمیسیون ماده 99 را خواستار شد.