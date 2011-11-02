شناسایی 24 هزار حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کریمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب آذربایجان غربی افزود: از 60 هزار حلقه چاه شناسایی شده فعال در استان 24 هزار و 700 حلقه فاقد پروانه بهره برداری بوده که 30 درصد آن طی دو سال گذشته حفر شده است .

وی با اشاره به اینکه به اینکه بیشترین تعداد چاههای غیرمجاز در شهرهای ارومیه، میاندوآب، نقده، شاهین دژ و بوکان است، اظهار داشت: به چاههای که پیش از سال 85 حفر شده اند در صورت ظرفیت آبی دشت مرتبط، رعایت حریم چاههای مجاز، اجرای آبیاری تحت فشار و نصب کنتور هوشمند پروانه بهره برداری صادر می شود .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت نسبت به تکمیل فرم در سامانه مربوطه و انجام مراحل قانونی اقدام کنند، بیان داشت: از فعالیت چاههای فاقد پروانه بهره برداری جلوگیری می شود .

کریمی از مراجعه و تکمیل مدارک هفت هزار متقاضی برای دریافت پروانه بهره برداری آب از چاه به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: طی سال گذشته 133 حلقه چاه و در هفت ماه نخست امسال نیز 99 حلقه چاه غیرمجاز در استان با حکم مراجع قضایی مسدود شد .

این مسئول با اشاره به اینکه از این پس با همکاری نیروی انتظامی با فعالیت مالکان دستگاههای حفاری بدون مجوز فعالیت و کارت تردد بشدت برخورد و دستگاه حفاری آنان نیز توقیف می شود، ادامه داد: مالکان چاههای غیر مجاز باید در سامانه تعیین تکلیف جاههای فاقد پروانه ثیت نام کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه بر لزوم تسریع در ساماندهی چاههای آب غیر مجاز استان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه درسفرهای استانی هیئت دولت نیز مصوباتی نسبت به مدیریت منابع آب و جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز تصویب شده که باید در کوتاهترین زمان چاههای غیر مجاز و نحوه برداشت از منابع آبی در استان ساماندهی شود .

جواد محمودی با اشاره به قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری افزود: مدیریت مصرف آب و مکانیزاسیون اراضی کشاورزی از اهداف این قانون بوده که باید در کنار سایر ابزار اطلاع رسانی شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران، بخشداران و مراکز خدمات کشاورزی نیز برای آگاه سازی کشاورزان از مزایای این طرح اقدام کنند .