جمشيد مشايخي با يك بوس كوچولو در جشنواره فيلم فجر

جمشيد مشايخي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن تائيد اين خبر گفت : در فيلم "پل سيزدهم " با شراره رخام و عليرضا اسيوند و مجيد صالحي هم بازي هستم . اين فيلم به زودي آماده نمايش مي شود .

وي درباره داستان فيلم افزود : فيلم درباره موضوعات اجتماعي است و به زندگي نوجواناني مي پردازد كه براي گذراندن زندگي تن به گدايي و كارهاي خلاف مي دهند. تهيه كنندگي فيلم بر عهده غلامرضا آزادي است.

جمشيد مشايخي در مورد فيلم ديگر حضورش درفيلم " يك بوس كوچولو" عنوان نمود: اين فيلم درمراحل پاياني فيلمبرداري قراردارد، و حدود 80 درصد آن فيلمبرداري شده است، و به طور همزمان توسط عباس گنجوي در حال تدوين قرار است. عوامل سعي مي كنند ، فيلم را براي نمايش در جشنواره ، آماده سازنند.

اين بازيگر در مورد ديگر بازيگران فيلم گفت: درفيلم يك بوس كوچولو با رضا كيانيان و فاطمه معتمد آريا و فخري خوروش و هديه تهراني و جمشيد هاشمپور همبازي هستم . داستان فيلم در مورد دو نويسنده است كه يكي ازآنها به خاطرمرگ پسرش بعد از سالها اقامت در خارج از كشور به ايران باز مي گردد وبه همراه دوستش درادامه داستان فيلم دچار حوادث ومسائلي مي شوند.

جمشيد مشايخي در پايان در مورد كارهاي تازه اش گفت:ازبهمن ماه دركار جديد رحمان رضايي به نام اين ترانه عشق نيست دركنارايرج نوذري وميترا حجار ظاهر مي شوم.