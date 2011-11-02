برنامه "گزیده آدینه" روی آنتن شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید "گزیده آدینه" قصد دارد تا اوقات خوش و مفرحی را برای مخاطبان شبکه آموزش فراهم کند.

در این مجموعه گزیده بهترین برنامه‌های شبکه آموزش پخش و یا در قالب پلاتو از سوی مجری بیان می‌شود و با تهیه‌کننده برنامه ارتباط مستقیم برقرار می‌شود.

همچنین در این مجموعه رویکرد و یا ساختار جدید برنامه‌های شبکه آموزش از زبان تهیه‌کننده به صورت آیتم معرفی می‌شود. این مجموعه در جهت ارتقاء برنامه‌های شبکه با اجرای ارژند از شبکه آموزش پخش می‌شود.

"گزیده آدینه" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد تربتی و نویسندگی محسن وطنی به مدت 90 دقیقه جمعه‌ها از شبکه آموزش پخش می‌شود.