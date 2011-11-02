ماجرای ادعای مالکیت یک فضانورد بر دوربین ناسا و بازدید بیگانگان از زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، "ادگار میتچل"، فضانوردی که در سال 1971 همراه با فضاپیمای "آپولو 14" به ماه رفته بود یک دوربین 16 میلیمتری را از این فضاپیما با خود به خانه برد و مدعی شد که ناسا این دوربین را به وی هدیه کرده است. این درحالی است که در ماههای اخیر ناسا این فضانورد را از طریق دادگاه فدرال تحت پیگرد قانونی قرار داده و خواهان بازپس گیری این دوربین شده است.

درحقیقت مدتی قبل، میتچل با حراجی "بوهاماس" در نیویورک توافق کرد که این دوربین را که بین 60 هزار تا 80 هزار دلار قیمت دارد بفروشد.

سرانجام در 27 اکتبر 2011 اداره حقوقدانان آمریکا در میامی اظهار داشت که "میتچل" از هر نوع ادعایی نسبت به این دوربین منصرف خواهد شد و برای برگرداندن آن به ناسا موافقت خواهد کرد.

ناسا نیز اعلام کرد که قصد دارد این دوربین را به مدت 60 روز در موزه ملی هوا و فضای اسمیت سونیان در واشنگتن به نمایش عمومی بگذارد.

ناسا توضیح داد که این دوربین در مالکیت دولت آمریکا است و از ماه مارس از این فضانورد سابق خواسته است که آن را برگرداند.

"آرمن آر. وارتیان"، وکیل مدافع "میتچل" گفت که موکلش تصمیم گرفته است به بهترین روش مشکل ایجاد شده با ناسا را حل کند.

"ادگار میتچل" یکی از 12 انسانی است که در طول برنامه های فضایی ناسا قدم به ماه گذاشته و مدال آزادی را از سوی ریاست جمهوری آمریکا دریافت کرده است.

دوربین مورد دعوی، یکی از دو دوربینی است که در ماموریت آپولو 14 به سطح ماه برده شده بودند. میتچل در این ماموریت به عنوان خلبان آپولو 14 حضور داشت.

در طول این ماموریت، میتچل و آلن شپارد درحدود 100 پاوند (در حدود 46 کیلوگرم) خاک ماه را نمونه برداری کردند.

این دو فضانورد همچنین در حدود 3 کیلومتر در سطح قمر زمین پیاده روی کردند. میتچل بعدها گفت که وی همچنین تلاش کرده است که از طریق "تله پاتی" با دوستانش در روی زمین ارتباط برقرار کند.

اظهارات ادگار میتچل در مورد حضور بیگانگان بر روی زمین

این فضانورد بازنشسته ناسا در کنفرانسی با عنوان "یوفوها و تکامل آگاهی" که در جامعه کلیسای منهتن نیویورک برگزار شد اظهار داشت: "هر روز دلایل بیشتری دیده می شوند که نشان می دهند همسایگان بیگانه ما شاید از صدها سال قبل از سیاره ما بازدید کرده اند."

ششمین انسانی که قدم به خاک ماه گذاشت در سخنرانی این کنفرانس که از طریق یک پیام ویدیوی انجام شده بود، توضیح داد: "به نظر می رسد این آغاز یک عصر جدید است، ماجراهای ما در فضا با برنامه های فضایی نزدیک و اکتشافات بر روی ماه به ما اجازه داده اند که دنیا را به روشی کاملا متفاوت ببینیم. امکان عکسبرداری از کهکشانهای دیگر و ابرهای کهکشانهایی که در فاصله میلیاردها سال نوری از ما قرار دارند به ما این امکان را داده اند که درک کنیم جهان بسیار بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کردیم. بنابراین، فکر اینکه ما در این بیکرانگی تنها هستیم کاملا منسوخ است."

میتچل همچنین پافشاری کرد: "علاوه بر این، شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند سیاره ما مورد بازدید بیگانگان همسایه قرار گرفته است. این مسئله هنوز تائید نشده است اما شواهد بسیار قوی هستند. اکنون زمانی است که ما انسانها باید ذهن خود را باز کنیم و شروع به درک این نوع پدیده ها کنیم. باید بفهمیم که ما یکی از چندین اجتماعی هستیم که در یکی از منظومه های خورشیدی، در یکی از کهکشانهای جهان و روی یکی از سیاراتی که میزبان جانداران است زندگی می کنیم."

یکی از 12 انسان رسیده به ماه، این عقیده خود را با ذکر یک مثال توضیح داد: "به چند هزار سال قبل باز می گردیم زمانی که در یک دره زندگی می کردیم و نمی دانستیم که در اطراف این دره چه چیزهای وجود دارد و بعد کشف کردیم که بیرون از آنجا موجودات دیگری نیز هستند. این همان چیزی است که امروز برای ما وجود دارد که تلاش می کنیم کاری مشابه آنچه که در گذشته انجام می دادیم را انجام دهیم. تنها با این تفاوت که امروز به جای صحبت از فاصله چند کیلومتری، از کهکشانهای دور در فاصله چندین سال نوری حرف می زنیم. باید یاد بگیریم که این واقعیت را قبول کنیم که جهان ما به کار خود ادامه می دهد. ما همیشه به چیزهای فوری و نزدیک علاقه داریم و اینکه زندگی ما اینجا و در این لحظه چگونه است. این اشتباه نیست، اما با رسیدن به بلوغ فکری باید سئوالات عمیقتری را از خود بپرسیم. این بخشی از ذات انسان است، طبیعی است که از خود بپرسیم چه چیزی در پشت کوه نزدیک به ما، پشت سیاره نزدیک به ما و پشت کهکشان نزدیک به ما وجود دارد."

ادگار میتچل سمت چپ

میتچل در ماموریت آپولو 14 همراه با دوربین مورد دعوی (1971)

این دوربین بین 60 هزار تا 80 هزار دلار قیمت دارد

فضانورد بازنشسته مدعی شد که ناسا این دوربین را به وی هدیه کرده است درحالی که ناسا گفته است این دوربین جزء اموال دولتی است