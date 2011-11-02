ساخت ماهیچه مصنوعی برای روبات حشره خوار توسط یک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتهایی حشره خواری که با الهام از گیاهان حشره خوار "ونوس" ساخته شده و از حشرات و عنکبوتها به عنوان سوخت استفاده می کنند، به واسطه ابداع محقق ایرانی دانشگاه ماین به مواد هوشمندی مجهز شده اند که می تواند سرعت به دام انداختن شکارها را افزایش دهد.

گیاهان حشره خوار با استفاده از دو برگ خاص می توانند حشرات را شکار کنند، برگهایی که ویژه شکار این جانداران طراحی شده است. زمانی که یک حشره بر روی این برگها فرود می آید تارهای ریز موجود بر روی برگها را تحریک کرده و سیستم دام اندازی را فعال می کند و به این شکل برگها در کمتر از 100 میلی ثانیه با سرعت بر روی هم قرار گرفته و بسته می شوند، پس از آن حشره کشته و هضم می شود. بازسازی این شیوه به آن معنی است که باید موادی را یافت که نه تنها می توانند از حضور حشرات آگاه شوند، بلکه می توانند به سرعت واکنش نشان داده و بسته شوند.

محققان کره ای دانشگاه ملی سئول پیش از این چنین بازسازی را با استفاده از مواد حافظه دار انجام داده بودند. این مواد زمانی که در معرض فشار، حرارت یا جریان الکتریکی قرار می گیرند بین دو حالت پایدار تغییر وضعیت می دهند. محققان از دو ماده مختلف استفاده کردند، قطعاتی صدف مانند از فیبرهای کربنی که عملکردی مانند برگها دارند و به قطعه ای فلزی فنر مانند به عنوان حافظه وصل شده اند. وزن یک حشره بر روی فنر منجر به بسته شدن سریع برگها می شود و به این شکل حشره به دام می افتد. برای باز شدن دوباره برگها از هم تنها کافی است تا جریان الکتریکی به برگها وارد شود.

با این همه محقق ایرانی دانشگاه "ماین" نسبت به این فناوری رویکردی متفاوت دارد. روبات حشره خوار محسن شاهینپور از ماهیچه های مصنوعی برخوردار است که از غشای پلیمری پوشیده از الکترودهای طلا ساخته شده است. جریانی با عبور از میان این غشا منجر به خمیده شدن آن به یک سو می شود، همچنین با معکوس شدن قطبیت جریان حرکت غشای الکترودها نیز معکوس می شود.

بر اساس گزارش گیزمگ، خمیده شدن مواد موجب تولید ولتاژی می شود که شاهینپور از آن برای ایجاد حسگرهایی استفاده کرده است. زمانی که حشره ای بر روی برگهای روباتیک فرود می آید، ولتاژ کوچک ایجاد شده منجر به فعال شدن منبع انرژی بزرگتری می شود که این منبع بار الکتریکی متضادی را به برگها وارد می کند و به این شکل برگها به سمت یکدیگر کشیده شده و بسته می شوند و حشره به دام می افتد.