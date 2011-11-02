به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی احمدزاده قمی با اشاره به مشکلات استفاده از جوش شیرین در طبخ برخی نان‌ها گفت: متاسفانه استفاده از جوش شیرین در نان‌های لواش و تافتون در قم بالاست و برخورد قانونی با متخلفان انجام شده و پرونده‌های آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.



وی در ادامه با اشاره به بخش‌های مختلف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: این معاونت از واحدهای دفتر تحقیق و توسعه، نظارت بر غذا، نظارت بر دارو و مواد مخدر و آزمایشگاه تشکیل شده است.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال توانستیم تجهیزات آزمایشگاهی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی را ارتقا دهیم و اکنون تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی قم دارای ارزشی به مبلغ 4 میلیارد ریال است.



وی ادامه داد: 9 پرسنل در این آزمایشگاه فعالیت دارند و به آزمایش بر روی مواد غذایی مورد استفاده مردم می‌پردازند.



احمدزاده قمی نمونه‌برداری از اغذیه‌فروشی‌های سطح شهر، رستوران‌ها و تمام موارد مرتبط با مواد غذایی را از دیگر فعالیت‌های این معاونت در بخش تحقیقات آزمایشگاهی ذکر کرد.

