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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

احمدزاده خبر داد:

استفاده از جوش شیرین در نانوایی‌های قم بالاست

استفاده از جوش شیرین در نانوایی‌های قم بالاست

قم - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اشاره به استفاده زیاد از جوش شیرین در نانوایی‌های لواش و تافتون در قم از برخورد قانونی با افزایش استفاده جوش شیرین در نانوایی‌های قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی احمدزاده قمی با اشاره به مشکلات استفاده از جوش شیرین در طبخ برخی نان‌ها گفت: متاسفانه استفاده از جوش شیرین در نان‌های لواش و تافتون در قم بالاست و برخورد قانونی با متخلفان انجام شده و پرونده‌های آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به بخش‌های مختلف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: این معاونت از واحدهای دفتر تحقیق و توسعه، نظارت بر غذا، نظارت بر دارو و مواد مخدر و آزمایشگاه تشکیل شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال توانستیم تجهیزات آزمایشگاهی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی را ارتقا دهیم و اکنون تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی قم دارای ارزشی به مبلغ 4 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: 9 پرسنل در این آزمایشگاه فعالیت دارند و به آزمایش بر روی مواد غذایی مورد استفاده مردم می‌پردازند.

احمدزاده قمی نمونه‌برداری از اغذیه‌فروشی‌های سطح شهر، رستوران‌ها و تمام موارد مرتبط با مواد غذایی را از دیگر فعالیت‌های این معاونت در بخش تحقیقات آزمایشگاهی ذکر کرد.
 

کد مطلب 1450174

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