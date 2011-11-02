ایجاد دانشگاه طراز اول در هر استان/ آموزش عالی از پرداخت عوارض معاف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با تاکید بر اینکه باید در هر استان یک دانشگاه طراز اول هم سطح دانشگاه‌های تهران داشته باشیم، اضافه کرد: رسیدن به این هدف اثرات زیادی دارد که از جمله می‌توان به ماندگاری اعضای هیئت علمی و عدم مهاجرت نخبگان به تهران و کلان‌شهرها اشاره کرد. در این صورت در آینده شاهد توزیع متوازن نخبگان در سطح کل کشور خواهیم بود همانطور که در برخی از استان‌ها این اقدام نتایج مثبت خود را نشان داده است.

معیارهای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله

وی با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله، گفت: براساس سند چشم انداز بیست ساله و در افق 1404 باید از لحاظ علمی و فناوری در منطقه اول باشیم البته لازم است ضمن رسیدن به این هدف، حفظ و نهادینه ‌شدن هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی مدنظر قرار گیرد و بدون داشتن هویت اسلامی و انقلابی، تحقق این هدف در افق 1404 ارزش ندارد.

به گفته وزیر علوم، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت علوم اسلامی ‌شدن دانشگاه‌ها است زیرا طبق فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی دانشگاه مبدأ تحولات جامعه است و اصلاح آن اصلاح جامعه را بدنبال دارد. بنابراین ایجاد هویت اسلامی و انقلابی در دانشگاه‌ها می‌تواند در حفظ هویت اسلامی انقلابی جامعه اثرگذار باشد.

علت افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی

وزیرعلوم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به دوره های تحصیلات تکمیلی، تاکید کرد: ما باید تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه‌های استان‌ها افزایش دهیم تا به ماندگاری اعضای هیئت علمی کمک کند زیرا رشد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی منوط به در اختیار داشتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: ظرفیت پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم به بیش از یک میلیون متقاضی ورود به تحصیلات تکمیلی جواب دهیم که در این راستا ایجاد دوره‌های دکتری پژوهش محور و افزایش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های مادر انجام شد.

وی ادامه داد: ما باید تحصیلات تکمیلی را ضمن حفظ کیفیت و استانداردها در حد مقدورات و امکانات افزایش دهیم که الان در سیاستگذاری آموزشی مقررات غیرضروری را برداشته و اصلاح می‌کنیم.

دانشجو در خصوص ارتباط با حوزه کاربرد، اظهار داشت: دانشگاه‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت 67 میلیارد تومان و با وزارت دفاع 22 میلیارد تومان قرارداد همکاری بسته‌اند و این روند در مورد سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ادامه دارد.

جذب حداکثری هیئت علمی

وزیر علوم گفت: اگر 9 میلیون دانشجو در افق سال 1404 در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل باشند و اگر به ازای هر 50 نفر هم یک عضو هیئت علمی در نظر بگیریم نیاز به 180 هزار عضو هیئت علمی داریم که البته نسبت 50 به 1 نسبت مناسبی نیست. اما با همین نسبت هم اگر در حال حاضر 60 هزار عضو هیئت علمی داشته باشیم بنابراین حتی برای رسیدن به این نصابی که مطلوب هم نیست نیازمند 120 هزار عضو هیئت علمی جدید هستیم. بنابراین می‌بایست به نحوی برنامه ‌ریزی کرد که سالیانه 8 هزار عضو هیئت علمی جدید بکارگرفته شود.

درخواست وزیر علوم از مجلس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعمال فشار شهرداری‌ها برای دریافت عوارض از دانشگاه‌ها گفت: شهرداری‌ها در درون دانشگاه‌ها خدماتی ارائه نمی‌کنند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم قانونی را بگذرانند که آموزش عالی نیز مانند آموزش و پرورش، از پرداخت اینگونه عوارض معاف شود.

انتقاد از روند توزیع بودجه

دانشجو با انتقاد از روند توزیع بودجه، گفت: با ادامه این فرآیند دانشگاه‌های دور از تهران هیچگاه رشد شایسته و در شأن مردم عزیز استان‌های کشور را نخواهند داشت.

به گفته وزیر علوم، در خصوص بودجه دانشگاه‌ها و در راستای مدیریت بهتر و کمک به دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که با دراختیار گذاشتن بودجه همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بصورت یکپارچه و در چند ردیف متمرکز مثل آموزشی، پژوهشی، عمرانی، جاری و سایر در اختیار وزارت علوم قرار گیرد و بهتر است دانشگاه‌ها با این وزارت تبادل موافقت‌ نامه کنند و تخصیص نیز پس از تأیید این وزارت به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

وی گفت: در نتیجه نظارت بر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، عمرانی در دانشگاه‌ها به مسئولیت جایگاه اصلی آن که وزارت علوم است برگشته و مسئولین وزارت علوم و وزیر هم می توانند ابزار مناسب در راستای پاسخگویی به مجلس و مطالبات نمایندگان که همان مطالبات موکلین آنها یعنی مردم است، داشته باشد.