استقلالي ها فردا درسازمان تربيت بدني جلسه خواهند داشت

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضورنماينده سازمان ورزش قهرماني، نماينده فدراسيون پزشكي، ورزشي، نماينده فدراسيون فوتبال، نماينده ستاد ملي مبارزه با دوپينگ وهمچنين سيد كاظم اوليايي معاون فرهنگي، اجتماعي وكامران منزوي معاون ورزشي باشگاه استقلال برگزارمي شود، درخصوص مسايل ومشكلاتي كه درهنگام گرفتن آزمايش دوپينگ ازبازيكنان استقلال پيش آمد تصميم گيري خواهد شد.

قرار است دراين جلسه سخنان نمايندگان ستادملي مبارزه با دوپينگ حاضر درورزشگاه نقش جهان ونيزمسوولان باشگاه استقلال دراين زمينه مورد بررسي قرارگيرد.

گفتني است: درجريان ديداردوتيم استقلال وسپاهان وانجام آزمايش دوپينگ ازعلي منصوريان ومحمود فكري بين مسوولان ستاد ملي مبارزه با دوپينگ وسيدكاظم اوليايي معاون فرهنگي، اجتماعي باشگاه استقلال درگيري پيش آمد كه جلسه مورد اشاره درخصوص بررسي مسايل مربوط به اين اتفاق است.