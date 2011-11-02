۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تدوین بودجه 91 شهرداری/ ارسال پیش‌نویس به شورا تا دو هفته‌دیگر

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری با اعلام اینکه بودجه سال 91 شهرداری تهران تدوین شده است گفت: طی 15 روز آینده پیش نویس بودجه به شورای شهر ارسال می شود.

سید مناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه سال 91 در راستای بودجه ریزی عملیاتی طی یک پروژه 6 ماهه در قالبها و نرم افزارها تدوین شده و طی 15 روز آینده پیش نویس اولیه آن برای شورا ارسال می شود و در صورت تصویب پیش نویس، پس از 45 روز لایحه بودجه را تقدیم شهرداری می کنیم.

وی با اشاره به بودجه ریزی عملیاتی تاکید کرد: سعی کردیم بودجه سال 91 را عملیاتی ببینیم. ضمن اینکه اولویتها احصاء شده و پروژه های نیمه کاره، بزرگراهی، زیرساخت ها، اتوبوسرانی، مترو و خدمات شهری در اولویت بودجه سال آینده قرار دارند و دغدغه بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری با اعلام موافقت برخی از اعضای شورای شهر با متمم بودجه 90 تصریح کرد: متمم بودجه زمانی ارسال می شود که برنامه های درآمدی تحقق یافته باشد. تا کنون 90 درصد درآمدهای نقدی و 180 درصد درآمدهای غیر نقدی محقق شده است. همچنین برخی از پروژه‌های نیمه کاره در دستور کار شهرداری است که در قالب متمم به شورای شهر ارسال شد.

هاشمی افزود: برخی از اعضای شورای شهر نسبت به لایحه متمم بودجه نظر مثبت و برخی نیز ابهاماتی را در مورد نحقق درآمدهای غیر نفتی دارند.

کد مطلب 1450190

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
