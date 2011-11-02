افزایش 23.9 درصدی غرق شدگی زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند آمار تلفات غرق شدگی امسال (769 نفر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته (851 نفر) 9.6 درصد کاهش یافت، اما آمار تلفات غرق شدگی زنان افزایشی 23.9 درصدی داشت. به طوری که طی شش ماه نخست سال گذشته جمعا 92 مورد غرق شدگی زن ها ثبت شد اما امسال این عدد به 114 نفر رسیده است.

در حوادث غرق شدگی شش ماهه نخست امسال، 769 نفر جان خود را از دست دادند که 467 نفر از این موارد (61 درصد) در فصل تابستان رخ داده است.

براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی؛ در بین شش ماه نخست امسال، مرداد که از گرم ترین ماه های سال است، با 177 مورد غرق شدگی، بیشترین آمار را داراست. بعد از مرداد، تیرماه با 156 و شهریور با 134 مورد، ماه های دوم و سوم بالاترین آمار غرق شدگی شش ماه نخست امسال هستند. در خرداد ماه 137 مورد، در فروردین 87 و کمترین آمار غرق شدگی شش ماه نخست امسال در اردیبهشت با 78 مورد ثبت شد.

در بین استانهای کشور، بیشترین تعداد غرق شدگی ها طی شش ماه نخست امسال با 140 مورد در مازندران ثبت شد. این در حالی است که آمار غرق شدگی مازندران در مدت زمان مشابه سال گذشته 159 نفر بود. پس از مازندران استان خوزستان با 135 مورد و گیلان و فارس هم با 60 مورد غرق شدگی استان های بعدی دارای بیشترین آمار غرق شدگی هستند.