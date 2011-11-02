روستاییان گرفتار شده در برف طالقان امدادرسانی شدند

ساسان دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش شدید برف در روز گذشته محور مواصلاتی روستای عالیسر در بخش مرکزی شهرستان طالقان مسدود شد.



وی گفت: بخشداری مرکزی طالقان با اطلاع از این موضوع با بسیج دستگاه های امدادی عازم این روستا شدند.



دلاویز اضافه نمود تعدادی از روستائیان سالخورده علاوه بر شرایط سخت جوی با بیماری مواجه شده بودند.



بخشدار مرکزی طالقان ادامه داد تیم امداد رسانی که متشکل از سه پزشک و ماموران هلال احمر بودند ضمن رسیدگی به وضع بیماران اقلام مورد نیاز مردم روستا را نیز در اختیار آنان قرار دادند.



برخی از مردم روستای عالیسر در گفتگو با خبرنگار مهر حضور بخشدار مرکزی و گروه امدادرسانی در روستا را باعث دلگرمی و افزایش امید به زندگی در روستاها دانستند و گفتند: مردم به مسئولان وظیفه شناس خود که همواره خود را در کنار مردم قرار می دهند و در حل مشکلات مردم تلاش مینمایند افتخار می کنند.