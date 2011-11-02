دلیل استعفای مطهری انتقاد به دولت در تقدم خدمت بر اطاعت از قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز نماینده کاشمر در جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی درخواست استعفای علی مطهری نماینده تهران در مخالفت با این درخواست به اصل 86 قانون اساسی مبنی بر مصونیت نمایندگان در بیان اظهار نظر و ایفای وظیفه نمایندگی گفت: سئوال اول در بررسی این استعفا این است که چرا استعفا مطرح شد.

وی افزود: چرا شرایط جوری شد که یکی از برجسته ترین نمایندگان مجلس مجبور به استعفا شود؟ آیا نمی شد روش دیگری اعمال کرد که این اتفاق نیفتد؟ یقینا می شد اگر هیئت رئیسه تدبیر بهتری ارائه می کرد امروز این استعفا مطرح نمی شد.

خباز ادامه داد: به نظر من این اتفاق از یک تفکر شروع می شود. دولت معتقد به تقدم خدمت به اطاعت است. می گوید ما می خواهیم خدمت کنیم و برای خدمت کردن ما را در قانون محدود نکنید. تقدم خدمت به اطاعت از قانون اعتقاد دولت است در صورتی که ما نمایندگان می گوییم تقدم اطاعت بر خدمت یعنی قانون محوری سپس خدمت.

نماینده کاشمر خاطر نشان کرد: دولت خیلی مقید به ایفای وظیفه قانونی خود نیست در حالیکه عمل صالح غیر قانونی صالح نیست و عملی که قانونی باشد صالح است.

خباز خاطر نشان کرد: علت استعفای دکتر مطهری انتقاد نسبت به همین رویه دولت در تقدم خدمت بر اطاعت است.

نماینده کاشمر یادآور شد: یکی از سئوالات از رئیس جمهور بحث هدفمندی از یارانه هاست که ما و شما معتقدیم باید این اتفاق درست می افتاد. قسمتی از قانون درست اجرا شده اما قسمتی دیگر درست اجرا نشده است.

وی به انتقاد رهبر انقلاب از عدم پرداخت یارانه بخش تولید اشاره کرد و گفت: این در حالیست که در صورت عدم پرداخت یارانه تولید کشور با مشکل جدی روبرو می شود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گت: معتقدم علی مطهری به دلیل این ویژگی های ارزشمند نشان داد شخصیت ارزشمندی است که نبودن ایشان برای ما یک ضایعه و یک مشکل است. بنابراین مجلس اجازه ندهد که استعفایش پذیرفته شود.