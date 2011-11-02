شهرداری بویین زهرا بازرسی می شود

محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارشناسان و بازرسان اداره کل بازرسی استان ضمن استقرار در شهرداری بویین زهرا عملکرد این شهرداری را طی سال های 88 –89 مورد بررسی قرار می دهند.

مدیر کل بازرسی استان قزوین افزود: در راستای انجام وظایف قانونی و تحقق بازرسی های برنامه ای سال جاری و همچنین میزان انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات، کارشناسان و بازرسان کارگروه سیاسی و قضایی این اداره کل مأموریت دارند تا ضمن استقرار در دستگاه مذکور، نسبت به بررسی عملکرد آن حول محورهای تعیین شده اقدام کنند.



این مسئول تصریح کرد: بررسی نحوه صدور پروانه های ساختمانی صادره اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و نیز نحوه انعقاد قراردادها، تشخیص صلاحیت و واگذاری پروژه ها به مشاوران و پیمانکاران از مهمترین موضوعات مورد تأکید هیئت بازرسی در این مأموریت است.

یزدان پناه با بیان این که هیئت بازرسی تا هشتم آذر ماه در شهرداری بویین زهرا مستقر است اعلام کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت و یا گزارشی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ستاد خبری اداره کل بازرسی مرکز استان : 136 ، شهرستانها :3350022 – 0281 تماس بگیرند.

مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآورشد: سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتی: http://shekayat.bazrasi.ir نیز آماده دریافت شکایات و گزارشهای شهروندان است.