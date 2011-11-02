به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه سهشنبه در مراسم افتتاح کانون پرورش استعدادهای پژوهشی طلاب گفت: امروز با توجه به سابقه فراوان حوزه در عرصه پژوهش نیاز به پژوهش در حوزه بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: در گذشته علما و فقهایی با انگیزه های شخصی و با نیت الهی و ایمانی تحقیق و پژوهش می کردند و نوع کتب تالیف شده از بزرگان نیز از این قبیل است.
مقتدایی بیان داشت: تالیفات برخی از این بزرگان مانند علامه مجلسی به حدی است که روزانه یک جزوه چند صفحهای تألیف میکردهاند و از لحظه به لحظه عمرشان استفاده میکردند.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به حدیثی اظهار داشت: در روایت بیان شده است که جوانی را دوست ندارم مگر اینکه یا در حال تدریس آموختههای خود باشد و یا در حال یادگیری باشد.
حوزه در عین کمی امکانات دستاوردهای خوبی داشته است
وی با بیان اینکه باید بودجه زیادی برای کارهای پژوهشی در حوزه صرف شود ادامه داد: حوزه با همین امکانات اندک نیز دستاوردهای بسیاری داشته است و افراد مستعدی تربیت شده اند.
مقتدایی با اشاره به سفر سال قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم بیان داشت: ایشان در سفر سال قبل خود ساعات زیادی را به بازدید از دستاوردهای مراکز پژوهشی حوزه اختصاص دادند و خیلی برایشان جذاب بود که برخی مراکز با کمال فقر و تهیدستی کارهای خوبی انجام داده اند.
فعالیتهای پژوهشی حوزه متمرکز شود
وی افزود: با این وجود پژوهشهای حوزه متمرکز و یکجا نیست و هم افزایی ندارند که معاونت پژوهش طرحهایی برای تجمیع مراکز پژوهشی و جلوگیری از موازی کاری آنها دارد و باید دنبال کند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طلاب باید فعالیتهای علمی خود را با نیت خالص الهی انجام دهند اظهارداشت: جامعه نیازمند موضوعات جدیدی در تحقیق است و باید مقالات و تالیفاتی نوشته شود که بازده خوبی برای جامعه داشته باشد.
وی با تأکید بر تدوین تألیفات متناسب با نیازهای روز عنوان کرد: هنوز حوزه با توجه به قابلیتهای فراوان نتوانسته ظرفیتهای عظیم خود را عرضه کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه با اشاره به ظرفیت بالای علمی و پژوهشی حوزه تاکیدکرد: هنوز نتوانسته ایم ظرفیتهای حوزه را به جامعه عرضه کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه سهشنبه در مراسم افتتاح کانون پرورش استعدادهای پژوهشی طلاب گفت: امروز با توجه به سابقه فراوان حوزه در عرصه پژوهش نیاز به پژوهش در حوزه بسیار زیاد است.
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