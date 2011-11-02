به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاح کانون پرورش استعدادهای پژوهشی طلاب گفت: امروز با توجه به سابقه فراوان حوزه در عرصه پژوهش نیاز به پژوهش در حوزه بسیار زیاد است.



وی ادامه داد: در گذشته علما و فقهایی با انگیزه های شخصی و با نیت الهی و ایمانی تحقیق و پژوهش می کردند و نوع کتب تالیف شده از بزرگان نیز از این قبیل است.



مقتدایی بیان داشت: تالیفات برخی از این بزرگان مانند علامه مجلسی به حدی است که روزانه یک جزوه چند صفحه‌ای تألیف می‌کرده‌اند و از لحظه به لحظه عمرشان استفاده می‌کردند.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به حدیثی اظهار داشت: در روایت بیان شده است که جوانی را دوست ندارم مگر اینکه یا در حال تدریس آموخته‌های خود باشد و یا در حال یادگیری باشد.



حوزه در عین کمی امکانات دستاوردهای خوبی داشته است



وی با بیان اینکه باید بودجه زیادی برای کارهای پژوهشی در حوزه صرف شود ادامه داد: حوزه با همین امکانات اندک نیز دستاوردهای بسیاری داشته است و افراد مستعدی تربیت شده اند.



مقتدایی با اشاره به سفر سال قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم بیان داشت: ایشان در سفر سال قبل خود ساعات زیادی را به بازدید از دستاوردهای مراکز پژوهشی حوزه اختصاص دادند و خیلی برایشان جذاب بود که برخی مراکز با کمال فقر و تهیدستی کارهای خوبی انجام داده اند.



فعالیتهای پژوهشی حوزه متمرکز شود



وی افزود: با این وجود پژوهشهای حوزه متمرکز و یکجا نیست و هم افزایی ندارند که معاونت پژوهش طرحهایی برای تجمیع مراکز پژوهشی و جلوگیری از موازی کاری آنها دارد و باید دنبال کند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه طلاب باید فعالیتهای علمی خود را با نیت خالص الهی انجام دهند اظهارداشت: جامعه نیازمند موضوعات جدیدی در تحقیق است و باید مقالات و تالیفاتی نوشته شود که بازده خوبی برای جامعه داشته باشد.



وی با تأکید بر تدوین تألیفات متناسب با نیازهای روز عنوان کرد: هنوز حوزه با توجه به قابلیت‌های فراوان نتوانسته ظرفیت‌های عظیم خود را عرضه کند.

