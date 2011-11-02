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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس فراخوان داد

سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس فراخوان داد

سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس با نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم، سال آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی محورهای این همایش روند انتخابات مجلس سیزدهم تا شانزدهم، مجلس، احزاب و جمعیت‌های سیاسی، جایگاه و پایگاه اجتماعی نمایندگان، کمیسیونهای مجلس، مجلس، شاه و دربار، مجلس، علما و مراجع، مجلس و دولت‌ها، مجلس و بحران‌های سیاسی و اجتماعی (غائله آذربایجان، کردستان، نهضت جنوب...) است.

محورهای دیگر همایش شامل مجلس و سیاست داخلی، مجلس و مسایل فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی، مجلس و مطبوعات، مجلس و مردم، روسا و نمایندگان و فراکسیون‌های تأثیرگذار مجلس، مجلس و موضوع ملی شدن صنعت نفت، مأخذشناسی مجلس، مجلس و قانونگذاری و مجلس و قدر‌ت‌های جهانی است.

مهلت ارسال چکیده مقالات برای این همایش 15 آذر 1390 و مهلت ارسال اصل مقالات 5 اسفند 1390 و نشانی دبیرخانه آن نیز تهران، میدان بهارستان، کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.

نشست‌های اول و دوم تاریخ مجلس پیشتر و در سال‌های 89 و نیز خردادماه سال جاری برگزار شده بود.

کد مطلب 1450239

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