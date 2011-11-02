رسانه عامل ایجاد احساس امنیت در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعید فر با اشاره به اینکه حضور پلیس در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها نشان دهنده این است که نیروی انتظامی خود را از رسانه‌ها جدا نمی‌داند ، بیان داشت: رسانه ها برترین پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند. مطبوعات نیازمندی های درون جامعه را درک و در راستای رفع کاستی های آن چون رهنما و رهگشای حقیقی پیوسته عمل می کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه عملکرد رسانه در امنیت روانی جامعه تاثیر گذار است تصریح کرد : در این راستا مقصود این است که محتوای رسانه پس از انتشار و پخش می تواند احساس امنیت خاطر، اعتماد، بر آورده شدن انتظارات ، نیازها و دلگرمی را برای مخاطب به همراه آورد.



وی با اشاره به قلم‏، این مقدس‌ترین عامل سوگند آسمانی که قرآن به آن تحت عنوان " ن والقلم و ما یسطرون " قسم یاد کرده است ، اظهار داشت: در طول تاریخ اسلام انسان هایی بودند که با عمل به رسالت اطلاع رسانی سبب رشد و پیشرفت اهداف اسلامی شده اند و امروز این نقش به نوعی بر عهده خبرنگار است.

سعید فر سرمایه مطبوعات و رسانه‌ها را اعتماد مردم برشمرد و گفت: اصحاب رسانه ها باید به رسالت خود در جامعه مبنی بر حفظ و صیانت از ارزش های اسلامی و امانت داری آگاه باشند و هدفشان بازگشایی دروازهای نو، افتخار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور باشد.



رئیس مرکز اطلاع رسانی تهران بزرگ در خاتمه «وسایل ارتباط جمعی» را در صف اول عوامل شکل دهنده افکار عمومی برشمرد و اظهار داشت : خوشبختانه در کشور ما رسانه ها با بیان واقعیت ، شفاف سازی و پرهیز از هرگونه جار و جنجال خبری سعی بر این دارند تا احساس امنیت در جامعه نهادینه شود.