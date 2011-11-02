  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

رسانه عامل ایجاد احساس امنیت در جامعه است

رسانه عامل ایجاد احساس امنیت در جامعه است

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: رسانه ها عامل ایجاد احساس امنیت در کشور هستند اما نباید با سیاه نمایی موجب احساس ناامنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعید فر با اشاره به اینکه حضور پلیس در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها نشان دهنده این است که نیروی انتظامی خود را از رسانه‌ها جدا نمی‌داند ، بیان داشت: رسانه ها برترین پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند. مطبوعات نیازمندی های درون جامعه را درک و در راستای  رفع کاستی های آن چون رهنما و رهگشای حقیقی پیوسته عمل می کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه عملکرد رسانه در امنیت روانی جامعه تاثیر گذار است تصریح کرد : در این راستا مقصود این است که محتوای رسانه پس از انتشار و پخش می تواند احساس امنیت خاطر، اعتماد، بر آورده شدن انتظارات ، نیازها و دلگرمی را برای مخاطب به همراه آورد.

وی با اشاره به قلم‏، این مقدس‌ترین عامل سوگند آسمانی که قرآن به آن تحت عنوان " ن والقلم و ما یسطرون " قسم یاد کرده است ، اظهار داشت: در طول تاریخ اسلام انسان هایی بودند که با عمل به رسالت اطلاع رسانی سبب رشد و پیشرفت اهداف اسلامی شده اند و امروز این نقش به نوعی بر عهده خبرنگار است.

سعید فر سرمایه مطبوعات و رسانه‌ها را اعتماد مردم برشمرد و گفت: اصحاب رسانه ها باید به رسالت خود در جامعه مبنی بر حفظ و صیانت از ارزش های اسلامی و امانت داری آگاه باشند و هدفشان بازگشایی دروازهای نو، افتخار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کشور باشد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی تهران بزرگ در خاتمه «وسایل ارتباط جمعی» را در صف اول عوامل شکل دهنده افکار عمومی برشمرد و اظهار داشت : خوشبختانه در کشور ما رسانه ها با بیان واقعیت ، شفاف سازی و پرهیز از هرگونه جار و جنجال خبری سعی بر این دارند تا احساس امنیت در جامعه نهادینه شود.

کد مطلب 1450242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها