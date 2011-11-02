شکاف در جبهه مخالفان سوری/ فشار بر دمشق برای مقابله با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاشوا لندیس" در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اظهار داشت: سوریه در آینده با چالشهای بیشتر داخلی و خارجی روبرو می شود که بحران در این کشور را تشدید می کند.

وی با اشاره به چند پاره شدن جبهه مخالفان سوری در داخل و اختلافات موجود میان شورای ملی که به تازگی تشکیل شده است، افزود: آنها از برخی مشکلات از جمله ناتوانی در تولید رهبران سیاسی برای آینده رنج می برند.



وی در ادامه ادعا کرد: نظام بشار اسد از سوی کشورهای عربی و بین المللی منزوی شده و هم اکنون به جز ایران، لبنان و برخی از جریانهای دولت عراق حامی خاصی ندارد.



جاشوا لندیس هدف از برخی فشارهای بین المللی علیه نظام اسد را مواجهه با آنچه توسعه طلبی ایران در منطقه دانست، عنوان کرد.