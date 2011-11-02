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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

پروفسور آمریکایی مطرح کرد:

شکاف در جبهه مخالفان سوری/ فشار بر دمشق برای مقابله با ایران

شکاف در جبهه مخالفان سوری/ فشار بر دمشق برای مقابله با ایران

جاشوا لندیس کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه تاکید کرد: جبهه مخالفان سوری در داخل چند تکه شده و از تولید رهبران سیاسی در آینده عاجز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاشوا لندیس" در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اظهار داشت: سوریه در آینده با چالشهای بیشتر داخلی و خارجی روبرو می شود که بحران در این کشور را تشدید می کند.

وی با اشاره به چند پاره شدن جبهه مخالفان سوری در داخل و اختلافات موجود میان شورای ملی که به تازگی تشکیل شده است، افزود: آنها از برخی مشکلات از جمله ناتوانی در تولید رهبران سیاسی برای آینده رنج می برند.
 
وی در ادامه ادعا کرد: نظام بشار اسد از سوی کشورهای عربی و بین المللی منزوی شده و هم اکنون به جز ایران، لبنان و برخی از جریانهای دولت عراق حامی خاصی ندارد.
 
جاشوا لندیس هدف از برخی فشارهای بین المللی علیه نظام اسد را مواجهه با آنچه توسعه طلبی ایران در منطقه دانست، عنوان کرد.
کد مطلب 1450244

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