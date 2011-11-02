رتبه بندی کشورهای دنیا در هرزنامه پراکنی/ سهم آسیا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان لیست برترین تبهکاران سایبری جهان ده ها کشور حضور دارند که متهم به پراکنده کردن هرزنامه ها در سرتاسر جهان هستند، اکنون نام پنج کشور آسیایی به این لیست از برترین هرزنامه نویسان جهان افزوده شده که کره جنوبی یکی از آنها به شمار می رود.

"گراهام کلولی" مشاور فناوری شرکت "سوفوس" می گوید لیست جدید نشان می دهد پس از کره جنوبی کشورهای اندونزی، پاکستان، تایوان و ویتنام نیز از سال 2010 تا کنون به کشورهای برتر تولید کننده هرزنامه افزوده شده اند.

برترین قاره های جهان در پراکنده سازی هرزنامه ها

قاره درصد مشارکت آسیا 50.1 اروپا 21.4 آمریکای شمالی 14.2 آمریکای جنوبی 10.6 آفریقا 3.0 دیگر نقاط 0.7

تحقیق اخیر سوفوس نشان می دهد در حالی که ایالات متحده با 11.3 درصد تولید هرزنامه جایگاه خود را به عنوان برترین متخلف جهان حفظ کرده است، مشارکت کشورهای آسیایی در این روند افزایش پیدا کرده و اکنون بیش از نیمی از هرزنامه های جهان، 50.1 درصد، از این کشورها پراکنده می شوند. سال گذشته آسیا در ارسال کمتر از یک سوم هرزنامه های جهان نقش داشت و در آغاز سال 2011 این مشارکت به 35.1 درصد رسیده بود.

کره جنوبی با جهشی پنج پله ای پس از آمریکا به رتبه دوم جهان دست پیدا کرده و در حال حاضر در ارسال 9.6 درصد از هرزنامه های جهان نقش دارد در حالی که هندوستان با مشارکت 8.8 درصدی به رتبه سوم سقوط کرده است.

برترین کشورهای جهان در پراکنده سازی هرزنامه ها

کشور درصد مشارکت آمریکا 11.3 کره جنوبی 9.6 هند 8.8 روسیه 7.9 برزیل 5.7 تایوان 3.8 ویتنام 3.5 اندونزی 3.3 اکراین 3.1 رومانی 2.8 پاکستان 2.0 ایتالیا 1.9 دیگر کشورها 36.3

به گفته کلولی هرزنامه ها می توانند به شکل تبلیغات باشند یا حملات سایبری مخرب، در بدترین حالت یک هرزنامه می تواند به شکلی طراحی شده باشد که رایانه ها را با کرمهای تروجان آلوده ساخته و به اطلاعات مالی افراد دست پیدا کند. از آنجایی که تعداد افراد آنلاین در کشورهای آسیایی بیشتر است، کاربران آسیایی سیاست درستی را برای محافظت از رایانه های خود در نظر نمی گیرند و به این شکل توسعه هرزنامه ها از طریق شبکه های رایانه ای آلوده که به زامبی ها شهرت دارند، افزایش پیدا می کند.

کاربران می توانند تنها با غفلت کردن در استفاده از نرم افزار ویروس یاب و به روزرسانی امنیتی یارانه ها به صورت نادانسته عضوی از این شبکه های زامبی یا بات-نتها باشند، کلیک کردن بر روی لینکهای مشکوک نیز از دیگر شیوه هایی است که می تواند کاربران را نادانسته در دام هرزنامه ها بیاندازد.

بر اساس گزارش سی نت، در حالی که کشورهای آسیایی به تعداد رایانه های آلوده به هرزنامه های خود، و در نتیجه به میزان مشارکت خود در پراکندن هرزنامه ها در سرتاسر جهان افزوده اند، کشورهای اروپایی نسبت به سال گذشته از میزان مشارکت خود در این روند نسبتا ناآگاهانه در حدود 10 درصد کاسته اند.