به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی که تصویربرداری آن در تهران انجام می‌شود داستان مادری را به تصویر می‌کشد که به دلیل عارضه جسمی در بیمارستان بستری است و فرزندان و نوه‌ها برای تبریک روز مادر مجبور می‌شوند به بیمارستان بیایند.

در این فیلم بازیگرانی چون علی اوسیوند، فرهاد بشارتی، افشین سنگ چاپ، امیر زریوند، جمشید صفری، غزل ذوالفقاری،‌ والا شهیری،‌ علی افشار، لیلا شوقی، مهربانو باطبی و اصغر حیدری به ایفای نقش پرداختند.

محمد علی امیدی همزمان با آغاز تصویربرداری تدوین "ملاقات" را انجام می‌دهد و دیگر عوامل این پروژه عبارتند از تصویر بردار: محسن فلاحی، صدابردار: شهرام متولی باشی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: محمود شاملو، مدیر تولید: منصور غضنفری، طراح گریم: مهدی اعرابی، منشی صحنه: فروغ غیاثوند، مدیر تدارکات: جمال نصیری.