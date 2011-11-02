نتایج رشته حفظ سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن رضوی افزود: در این دوره از مسابقات در رشته یک جزء محمد صالح نیازی به عنوان نفر اول، علیرضا صادقی به عنوان نفر دوم و شهاب طیبی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.

وی افزود: محمد متین وهابی، سیدمحمد مهدی شیخ الاسلامی و حسین کولیوند نیز به عنوان نفرات برتر در رشته دو و نیم جزء این مسابقات انتخاب شدند.

رضوی گفت: رتبه های اول تا سوم پنج جزء و 10جزء را نیز به ترتیب امیرحسین جعفری، کاظم لطیفی، مهدی یادگاری، پارسا قربانی قادر، سید مجتبی موسوی و سید محمد مهدی کشمیری به خود اختصاص دادند.

سرپرست اوقاف و امورخیریه همدان عنوان کرد: در مقطع بزرگسالان در رشته 10 جزء به ترتیب نفر اول جواد سلگی، نفر دوم مهدی منتظری و نفر سوم محمد کرم لو و در رشته 20 جزء در مقطع خردسالان نفر اول محمد امین میرزا خان پور، نفر دوم میثم جلالی و نفر سوم محمد حسین فراهانی است.

وی گفت: در رشته حفظ کل قرآن کریم در مقطع خردسالان نیز رضا اصلانی خواه نفر اول، عرفان ملکی نفر دوم و در مقطع بزرگسالان مهرداد نجفی نفر اول و محمد صابر فخار نفر دوم شدند.

رضوی یادآور شد: نفرات برتر سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی به مرحله کشوری را می یابند.