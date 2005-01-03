آدريانو آلوز باقراردادي چهارماه به تيم فوتبال النصر امارات پيوست

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مهاجم برزيلي هفته گذشته راهي امارات شد تا درتمرينات تيم فوتبال النصر اين كشورشركت كند. او در اين مدت چند جلسه با النصر تمرين كرد و توانست نظرمثبت كادرفني تيم اين تيم را جلب كند.

به گفته علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهواز، آلوزبا قراردادي چهارماه وبه صورت قرضي به تيم النصرامارات خواهد پيوست. او پس ازديداراين هفته مقابل استقلال تهران راهي دوبي خواهد شد تا تمريناتش را با النصرآغازكند.

درمورد مبلغ قرارداد آدريانو آلوزگفته مي شود اوبراي حضورچهارماه درتيم النصرامارات 250 هزاردلاردريافت خواهد كرد.