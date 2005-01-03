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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۳۸

مهاجم استقلال اهواز بعد ازهفته شانزدهم به امارات مي رود ؛

آدريانو آلوز باقراردادي چهارماه به تيم فوتبال النصر امارات پيوست

آدريانو آلوز مهاجم برزيلي تيم فوتبال استقلال اهواز پس ازچند جلسه حضور درتمرينات تيم فوتبال النصر امارات توانست نظركادرفني اين تيم را به خود جلب كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مهاجم برزيلي هفته گذشته راهي امارات شد تا درتمرينات تيم فوتبال النصر اين كشورشركت كند. او در اين مدت چند جلسه با النصر تمرين كرد و توانست نظرمثبت كادرفني تيم اين تيم را جلب كند.
به گفته علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهواز، آلوزبا قراردادي چهارماه وبه صورت قرضي به تيم النصرامارات خواهد پيوست. او پس ازديداراين هفته مقابل استقلال تهران راهي دوبي خواهد شد تا تمريناتش را با النصرآغازكند.
درمورد مبلغ قرارداد آدريانو آلوزگفته مي شود اوبراي حضورچهارماه درتيم النصرامارات 250 هزاردلاردريافت خواهد كرد.

کد مطلب 145026

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