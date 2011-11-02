کاهش وابستگی به صادرات نفتی هدف همایش های ملی تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر محمدباقر صدری در آیین افتتاح هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: تعداد 147 چکیده مقاله و 110 اصل مقاله در موعد مقرر به دبیرخانه همایش واصل شد که امسال بیشترین چکیده در طول 17 سال گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: ارسال این تعداد مقاله به همایش هفدهم بیانگر استقبال دانشگاهیان، اقتصاددانان و گروههای علاقمند به توسعه صادرات غیرنفتی است.

صدری ادامه داد: در هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور 16 مقاله به صورت سخنرانی و 10 مقاله به صورت مکتوب ارائه شده است.

دبیر این همایش گفت: محوریت هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با توجه به نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی به عنوان محور اصلی همایش برگزیده شده است.

صدری تصریح کرد: امید می رود این همایش ها بتوانند به اهداف جهاد اقتصادی از جمله سرانه صادرات غیرنفتی 1000 دلار در پایان برنامه پنجم توسعه برسد تا ضمن تحقق یک آرمان بزرگ که عبارت از کاهش و حذف وابستگی اقتصاد ملی به نفت و تبدیل آن به یک اقتصاد پیشرفته و توسعه یافته است جامه عمل بپوشاند.