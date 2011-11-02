100 برند برتر آذربایجان شرقی معرفی شدند/ غیبت نشان های معتبر

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در آمفی تئاتر هتل پارس تبریز برگزار شد، صادق نجفی رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی طی سخنانی گفت: تداوم حضور در حوزه اقتصاد، تولید و صادرات کشور نیازمند نوآوری هایی است که مبتنی بر تجارت جهانی بوده و با اقتصاد دنیا تناسب داشته باشد که ساختن یک برند و یا نشان تجاری از این اقدامات است.

وی اظهار داشت: مراکز تولید و بنگاه های اقتصادی کشور اگر امرو می خواهند با همتیان خود رقابت کنند باید بنگاه های ماندگار دنیا را سرمشق خود قرار داده و با ساختن نام و نشان ماندگار برای خود فعالیتشان را تداوم و گسترش دهند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با اشاره به اهتمام صنعتگران این استان در این زمینه تصریح کرد: برندهای معتبری مانند فرش تبریز، آجیل تبریز و کفش تبریز ناشی از فعالیت های مستمر و صادقانه سنگربانان عرصه تولید و صنعت آذربایجان است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی، نیاز ضروری کشور در برهه کنونی را مجاهدت اقتصادی و تلاش تا پای جان ارزیابی کرد و افزود:چنین مجاهدتی به بهترین شکل ممکن نزد صنعتگران و فعالان عرصه تولید آذربایجان شرقی وجود دارد که انتخاب و معرفی 100برند برتر در این مراسم نشانه این ادعاست.

نجفی در تبیین مزایای برندسازی گفت: ایجاد رقابت بین تولیدکننده و صادرکننده، افزایش توان مقاومت در بازار، جایگزین شدن تفکر بازارگرا بجای تفکر هزینه ای و نیز توجه بیشتر به بنگاه های صادراتگرا از جمله مزایای برندسازی است.

صمد حسن زاده، رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی نیز در بخش دیگری از این مراسم اظهار داشت: برند از جمله عواملی است که امروزه می تواند برای توسعه اقتصادی کشور مفید باشد.

وی گفت: در زمان حاضر برخی کشورها موفق به تولید انبوه به وسیله برندسازی شده اند که نمونه های فراوانی از این محصولات را می توان در داخل کشور مشاهده کرد که بواسطه واردات بی رویه به بازارهای ایران ورود پیدا کرده اند.

رئیس خانه صنعت و معدن اذربایجان شرقی اظهار داشت: لازم است از این فرصت برای جلب توجه دولتمردان برای افزایش حمایت ها از صادرات و جلوگیری از واردات نابسامان نیز استفاده شود که همواره مورد تاکید و سفارش مسئولان عالی نظام بوده است.

در نخستین جشنواره 100 برند برتر آذربایجان شرقی در حالی از صاحبان 100 واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی استان تجلیل شد که عدم انتخاب برندهای معتبر، تعجب همگان را برانگیخت ضمن اینکه شنیده شد برخی از شرکت های مفتخر به دریافت برند برتر، به ثبت قانونی هم نرسیده بودند!

عدم انتخاب برند شرکت های متعلق به هلدینگ یکی از سرمایه گذاران کلان تبریز که ده ها واحد تولیدی و خدماتی زیر نظر او اداره می شود از جمله این موارد بود.

همچنین برند شرکت های متعلق به رئیس اتاق بازرگانی تبریز و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز هم که جزو واحدهای اشتغال زا و معتبر منطقه هستند، انتخاب نشد.