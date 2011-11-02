مقاله استادان همدانی در مجله پژوهشهای علمی کشور مصر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله مشترک محمد مهدی شکوری و حامد صالحی صابر اعضای هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان "رتبه بندی ابزارهای حسابداری مدیریت در تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM)" در مجله پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی کشور مصر (JBASR) با درجه آی اس آی منتشر شد.
در این تحقیق به منظور طبقه بندی ابزارهای موثر حسابداری مدیریت، از تکنیکAHP که از مهمترین تکنیک های تصمیم گیری سلسله مراتبی است و تکنیک TOPSIS، استفاده شده است.
همچنین در این راستا برای جمع آوری اطلاعات تکنیکAHP، از پرسشنامه و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تکنیکTOPSIS، از یک فرمول خاص و برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با این دو تکنیک نیز از یک نرم افزار تخصصی و همچنین نرم افزار Excel استفاده شده است.
نتایج حاصل از این بررسی بیانگر آن است که در تکنیکAHP، همه ابزارهای حسابداری مدیریت ریسک، حسابداری منابع انسانی و هزینه های کیفیت و در تکنیکTOPSIS، ابزارهای هزینه های کیفیت، هزینه یابی استاندارد و هزینه یابی بر مبنای سفارش کار از کارآمدترین ابزارهای حسابداری مدیریت هستند.
نظر شما