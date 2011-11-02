مقاله استادان همدانی در مجله پژوهشهای علمی کشور مصر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله مشترک محمد مهدی شکوری و حامد صالحی صابر اعضای هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با عنوان "رتبه بندی ابزارهای حسابداری مدیریت در تصمیم گیری های چند معیاره ( MCDM )" در مجله پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی کشور مصر ( JBASR ) با درجه آی اس آی منتشر شد.

در این تحقیق به منظور طبقه بندی ابزارهای موثر حسابداری مدیریت، از تکنیک AHP که از مهمترین تکنیک های تصمیم گیری سلسله مراتبی است و تکنیک TOPSIS ، استفاده شده است.

همچنین در این راستا برای جمع آوری اطلاعات تکنیک AHP ، از پرسشنامه و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تکنیک TOPSIS ، از یک فرمول خاص و برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با این دو تکنیک نیز از یک نرم افزار تخصصی و همچنین نرم افزار Excel استفاده شده است.