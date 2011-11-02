مناسبات تجاری سامسون ترکیه و گلستان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اکسوی استاندار سامسون با ابراز خشنودی از سفر به استان گلستان اظهار امیدواری کرد: با توسعه روابط ومبادلات بتوانیم در آینده نزدیک انعقاد تفاهم نامه های مشترک بین دوکشور داشته و همچنین تجارو بازرگانان بتواند ارتباط تجاری برقرارکنند.

لازم به یادآوری است که استاندار سامسون جمهوری ترکیه وه یئت همراه 3 روز مهمان استان گلستان خواهد بود و از نقاط گردشگری، صنایع، آبزی پروری وسایر توانمندیهای استان بازدید خواهد کرد.

از دیگر برنامه های امروز استاندار سامسون بازدیداز نمایشگاه توانمندیهای استان وجلسه با اتاق بازرگانی خواهد بود.

توسعه مبادلات اقتصادی و آشنایی با توانمند یهای استان به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و آبزی پروری از اهداف این سفر است.

استاندار سامسون ترکیه عصر سه شنبه به گلستان سفر کرد است