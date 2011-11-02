قانون مالیات بر ارزش افزوده قفلی به پای صنعت/ آمریکا باید برود به جهنم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غنیمی فرد شامگاه سه شنبه در جشنواره 100 برند برتر آذربایجان شرقی گفت: در حالی مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود که اعمال آن به دلیل ناتوانی دولت بر مصرف کننده غیرممکن است.

وی افزود: در شرایطی که تولید و صنعت نمی تواند خود را بکشد دولت جارو به دم او بسته است که جای تعجب دارد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران، بی مهری نظام بانکی به صنعت را یکی از معضلات کشور بیان کرد وبا اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تصریح کرد: آیا آقایان می دانند که با سه هزار میلیارد تومان می شد شش هزار واحد تولیدی که در معرض ورشکستی هستند را نجات داد.

او که به دنبال ایراد این سخنان مورد تشویق حاضران قرار گرفته بود، اظهار داشت: من آدم سیاسی نیستم اما این حرف را از روی غرور ملی خطاب به آمریکا می زنم که هر چه از دستت بر می آید انجام بده اما بدان که ایستاده ایم تا ایران از پا درنیاید.

غنیمی فرد ادامه داد: آمریکا باید برود به جهنم؛ زیرا ایرانیان نشان دادند که ما علیرغم تحریم ها موفق به انجام کارهایمان شدیم.

وی افزود: در عوض، می گویم که بانک ها برای صنعت مشکل ایجاد کرده اند و باید این مشکل و محدودیت رفع شود.

رئیس خانه صنعت و معدن افزود: در دیدار با رئیس جمهور نیز گفتم که به داد صنعت برسد او نیز در اوایل کارش برای مقابله با باندهای مافیایی خوب جلو امد و حتی پنج مدیربانکی را برکنار کرد اما این باندها از جای دیگر نفوذ کرده و فشار آوردند.

وی اضافه کرد: ما می خواهیم بهره تسهیلات بانکی مان مثل بهره بانکی همه دنیا باشد تا کارمان نیز مانند همه دنیا گل کند نه اینکه بهره هایی سنگین نظیر 17، 20 یا 25 درصد بپردازیم.

رئیس خانه صنعت و معدن نظام بانکی کشور را مغایر با بانکداری اسلامی دانست و افزود: این کار نزول خوری است که قرآن نیز آن را مورد لعن و نفرین قرار داده است.