اقدامات پلیس در خراسان رضوی جرائم را 30 درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی سه شنبه شب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پلیس در مقابله با باند مخوف سرقت از طلافروشی ها و موسسات مالی و اعتباری مشهد گفت: برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان و برهم زنندگان امنیت جامعه از جمله وظایف ذاتی این دستگاه است.

وی افزود: حضور به موقع، هوشیاری و ایثار پلیس آگاهی باعث دستگیری تعدادی افراد شرور که در برخی مناطق اخلال ایجاد کرده بودند شده است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی از جمله مواردی است که باید دستگاه های فرهنگی و تربیتی به صورت جدی در این حوزه ورود پیدا کنند که این اقدامات باعث کاهش چشمگیر بزه های اجتماعی خواهد شد.

وی با بیان اینکه امنیت در سطح شهر و تمامی اماکن با مشارکت همه افراد جامعه به دست خواهد آمد، تصریح کرد: این خود مردم هستند که می توانند نیروی انتظامی را در تامین امنیت پایدار یاری کنند.

صلاحی به تمامی صنوف و بانک ها توصیه کرد تا هشدارهای پلیس را جدی گرفته و به دستورات آنان برای جلوگیری از برخی مشکلات، عمل کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: طرح تجمیع طلافروشی ها در شهر مشهد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج آن به اطلاع مردم برسد.

وی با اشاره به اقدامات موثر دولت درباره ایجاد اشتغال به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از آسیب های اجتماعی گفت: استان در زمینه ایجاد اشتغال و جلوگیری از رشد نرخ بیکاری سه درصد از سایر استان ها جلوتر است.

صلاحی خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی با هنجارشکنان شد و از عملکرد پلیس آگاهی استان تقدیر کرد.

گفتنی است در این بازدید شورای تامین استان، استاندار خراسان رضوی را همراهی می کردند.