همزمان با تظاهرات ضد سرمایه داری اعتصابات در فرانسه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود آنکه شرکت "ایر فرانس" دوشنبه گذشته 15 درصد از پروازهای خود را لغو کرد، این خط هوایی در عین حال در بیانیه ای درباره انجام 90 درصد پروازها در روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد.

این اعتصابات که از 28 اکتبر (ششم آبان ماه) آغاز شده است، پروازهای بخش فرانسوی شرکت ایرفرانس را مختل کرده و باعث سرگردانی مسافران بسیاری شده است.

این اعتصاب ها در حالیست که روز گذشته همزمان با برگزاری نشست گروه بیست در شهر کن فرانسه، هزاران نفر از معترضان به نظام سرمایه داری در شهر نیس تظاهرات کردند.

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و اعضای آن با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شمار معترضان روز به روز نه تنها کاهش یافت، بلکه شاهد گسترش دامنه آن به دیگر کشورهای جهان و اروپایی بودیم.