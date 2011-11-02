به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون وزنه برداری روز سه شنبه اعلام کردند رای محرومیت سعید علی حسینی از مادام العمر به 12 سال کاهش یافته و در تلاش هستند تا از این میزان محرومیت هم کم کنند. این در حالی است که پدر سعید علی حسینی از کوتاهی رئیس فدراسیون وزنه برداری گلایه کرده و وعده‌های وی را بی اساس خوانده است.

عزیز علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آقای علیپور، وکیل سعید می گوید حسین رضازاده هیچگونه همکاری با وی نمی کند. طبق گفته علیپور، رضازاده 220 میلیون تومان او را پرداخت نکرده و همین موضوع در نهایت می تواند به کار سعید لطمه بزند.

وی در خصوص اظهارات رضازاده که گفته کاری می کند سعید علی حسینی به رقابت‌های المپیک 2012 لندن برسد، گفت: رضازاده فقط بلد است "چاخان" کند چون چنین چیزی به هیچ وجه امکان ندارد! تا آنجا که من می دانم تاماش آیان (رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری) گفته که چهار سال از محرومیت سعید کم شود و با این حساب محرومیت پسرم به هشت سال می رسد.