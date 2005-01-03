وزيران امورخارجه آمريكا و تركيه درباره عراق و خاورميانه گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين ديدار آرميتاژ مجدداً تكرار كرد كه مقامات تركيه، عراق و آمريكا گفتگوي سه جانبه اي را براي بررسي و بحث پيرامون حزب كارگران كردستان(پ ك ك) انجام خواهند داد.

آرميتاژ به خبرنگاران گفت: بخشهاي زيادي از جامعه عراق وجود دارد كه اوضاع آنها با استفاده از زور متحول و دگرگون شده است و تركمانها را مي توان در اين مقوله گنجاند وبا كردها هم بويژه در كركوك تا حدودي به اين شيوه عمل شده است.

وي گفت: اينها چيزهائي هستند كه بايد در قانون دولت انتقالي تصحيح شوند ، بايد اشتباهات را تصحيح كرد و كسانيكه متحمل خسارت شده اند جبران كرد .

يكي از ديپلماتهاي ترك گفت كه ما نگراني خود را در باره كركوك اعلام كرده ايم وبه آرميتاژ گفته ايم كه نگران تغييرات و ساختار جمعيتي در آن منطقه هستيم واعلام كرده ايم كه اين مسائل به شدت مي تواند ما را نگران كند و آنكارا خواهان آن است تا نيروهاي آمريكا در عراق فعاليتهاي پ ك ك را كنترل و كاهش دهد.

اين ديپلمات در ادامه نشست آتي بين سه كشور را گفتگوهاي جامعي خواند كه بحث آن عمدتاً بر روي عراق متمركز خواهد شد.

وي گفت: آرميتاژ به گل اطمينان داده كه وي با مسعود بارزاني و جلال طالباني دو حزب اصلي كرد و همپيمان آمريكا در باره نگراني هاي تركيه صحبت كرده است.

همچنين در اين ديدار دو طرف در خصوص انتخابات فلسطين نيز با همديگر به گفتگو پرداختند و بر ادامه روند صلح از سوي دولت منتخب فلسطيني تاكيد كردند.