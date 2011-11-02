به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله عسکری افزود: ثبت احوال یک دستگاه حاکمیتی است که مهمترین نیاز یک جامعه یعنی هویت سر و کار دارد و اسناد هویتی را برای مردم صادر میکنند.
وی گفت: در گذشته برای صدور اسناد هویتی از شیوههای قدیمی استفاده میشد اما در حال حاضر سازمان ثبت احوال کشور صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند را در دستور کار دارد که گامی مثبت در زمینه ارتقای امنیت و به روز شدن اطلاعات ثبت احوال کشور است.
مدیر کل ثبت احوال استان قم افزود: در این راستا در سال گذشته 10 هزار کارت ملی هوشمند در اختیار کارکنان دولت در استان قم قرار داده شده است.
وی ادامه داد: به عنوان پایلوت کل کشور از دهه فجر امسال صدور شناشنامه هوشمند برای همشهریان قمی آغاز میشود.
عسکری عنوان کرد: این شناسنامهها در مقایسه با شناسنامههایی که به صورت دستی نوشته میشد ضریب امنیتی بالایی دارد و تقریبا غیر قابل جعل است.
وی اظهار داشت: تنها مرجعی که میتواند آمار دقیق و به روز شده تولد، مرگ، ازدواج و طلاق را ارائه دهد، اداره ثبت احوال است که با تمهیداتی که به کار گرفته شده امیدواریم پس از صدور کارت ملی هوشمند بتوانیم آمار دقیق مهاجرت در استان را نیز تعیین کنیم.
مدیر کل ثبت احوال استان قم گفت: کارمندان اداره ثبت احوال در زایشگاهها و آرامستانها مستقر هستند تا آمار تولد و مرگ را به روز شده در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع در اداره ثبت احوال استان قم موفق شدیم؛ صدور اسنادی را که چندین ماه برای صدور آن وقت لازم بوده در مدت زیر یک ماه صادر کرده و برخی خدمات را نیز با استفاده از فناوریهای الکترونیک در لحظه انجام دهیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان قم گفت: صدور شناشنامه هوشمند برای همشهریان قمی به عنوان پایلوت کل کشور از دهه فجر امسال آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله عسکری افزود: ثبت احوال یک دستگاه حاکمیتی است که مهمترین نیاز یک جامعه یعنی هویت سر و کار دارد و اسناد هویتی را برای مردم صادر میکنند.
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