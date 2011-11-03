دارنده مدال طلای تیمی مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در یزد تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور علی اصغر حسینی معاونت توسعه ورزش و کامران قربانی معاونت مالی و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان، محمد حسین خردمند رئیس هیئت تیراندازی استان و رضا نارگانی مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان و عباس الوانساز رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی برگزار شد، از منیژه زارع دارنده مدال طلای تیمی و مقام چهارم مسابقات تیراندازی مسابقات آسیایی تجلیل و قدردانی شد.

منیژه زارع عضو تیم ملی تیراندازی نوجوانان کشور در بخش تپانچه در مسابقات آسیایی که مهر ماه در کویت برگزار شده بود موفق به کسب این مدال شد.

حضور تیم واترپلو استان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم واترپلو 13 و 14 سال استان یزد از 11 آبان ماه در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا خواهد کرد.

تیم واترپلو استان متشکل از حامد طالعی، جابر جبل زاده، مصیب رشیدی، احسان نصیریان، محمدحسین یزدانی، مهرداد دهقان، محمد علیزاده، مسعود زیلوباف، پژهان درویش، دانیال جوادیان زاده، ایمان قادریان و مهدی زکی زاده به مربیگری مسعود مصون در مسابقات واترپلو قهرمانی کشور شرکت می کنند.

مسابقات واترپلو قهرمانی کشور رده سنی 13 و 14 سال از 11 آبان ماه به مدت پنج روز به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.

اعزام تیم ژیمناستیک بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور

تیم ژیمناستیک بانوان نوجوان استان از 12 آبان ماه در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کند.

تیم استان متشکل از نیره صندوق ساز، سحرگازری پور، فاطمه نشاطی فرد، مریم ذوالفقاری و مهدیه احمدی در مسابقات ژیمناستیک هنری بانوان قهرمانی کشور حضور خواهند یافت.

مسابقات ژیمناستیک هنری بانوان قهرمانی کشور از 12 آبان ماه به مدت سه روز به میزبانی استان سمنان برگزار می شود.

حضور تیم تنیس روی میز نونهالان در مسابقات قهرمانی کشور

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نونهالان کشور 16 آبان در قم برگزار خواهد شد.

تیم نونهالان استان متشکل از مصطفی زارع بیدکی و و حید حاضری از مهریز و امیر حسین خالو محمدی از میبد و سرپرستی سعید زارع زاده در این مسابقات شرکت خواهد کرد.