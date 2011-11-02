میدانی در شهر قزوین به نام طفلان مسلم نامگذاری شد

علیرضا منجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنا به تقاضای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین و تصویب شورای اسلامی شهر میدان جدیدالاحداثی در تقاطع بلوار انصارالحسین (ع) و بلوار شهید صیاد شیرازی به نام طفلان مسلم نامگذاری شد.

دبیر کمیته فنی شورای نامگذاری شهرداری قزوین تصریح کرد: خیابان استاد دبیرسیاقی، بلوار حج، خیابان پست، خیابان دامپزشکی در منطقه سه شهرداری، خیابان سربازان گمنام امام زمان (عج) در منطقه دو شهرداری و تعدادی کوچه با تصویب شورای اسلامی شهر قزوین به نام شهدا نامگذاری شده است.

منجم، تعداد تابلوهای نصب شده در شش ماهه سال جاری را 171 مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد 37 تابلو در منطقه یک، 16 تابلو در منطقه دو و 118 مورد درمنطقه سه شهرداری توسط سازمان زیبا سازی شهرداری نصب شده است.