مربي جديد بدنساز تيم فولاد مباركه سپاهان اصفهان معرفي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين انتخاب به پيشنهاد ناصرپورمهدي مربي سپاهان وتاييد محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان صورت گرفته است.

ناظم پيش از اين سابقه بدنسازي درتيمهاي پلي اكريل، استقلال اهواز وذوب آهن را دارد. وي كارشناس رشته تربيت بدني، دارنده درجه A دررشته بدنسازي ومدرك توانبخشي ازدانشگاه ليندن آلمان است وپيش ازاين در تيمهاي پايه سپاهان وتيم ب اين باشگاه فعاليت مي كرد. وي ازامروزرسما كارخود را درتيم سپاهان آغازكرد.