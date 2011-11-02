مقاومت تنها راه آزادی فلسطین است/ اسرائیل تنها زبان زور را می فهمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جنبش حماس در بیانیه ای به مناسبت نود و چهارمین سالروز صدور بیانیه شوم بالفور بر پایبندی این جنبش به گزینه مقاومت تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: توطئه علیه فلسطین همچنان ادامه دارد و ملت فلسطین کماکان و با قدرت به حقوق و آرمان های خود پایبند است و تمامی توطئه های مطرح برای نابودی قضیه فلسطین را خنثی می کند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بیانیه بالفور بیانیه ای ظالمانه و باطل است که انگلیس و کشورهای حامی اسرائیل مسئول فاجعه اشغال فلسطین و رنج و مشکلات فلسطینی ها هستند.

در بخش دیگر تاکید شده است که گزینه مقاومت تنها گزینه آزادی فلسطین از اشغال محسوب می شود و قرارداد تبادل اسرای اخیر با رژیم صهیونیستی ثابت کرد که این رژیم تنها زبان زور را می فهمد.

دوم نوامبر سال 1917 روزی شناخته شده درتاریخ مردم فلسطین به طور خاص و منطقه به شکل عام است؛ این تاریخی است که "لرد بالفور" وزیر خارجه وقت بریتانیا وعده ایجاد وطن یهود را داد.

شایان ذکر است نامه ای که بالفور وزیرخارجه وقت انگلیس به "لرد روچیلد" رئییس فدراسیون صهیونیست انگلستان نوشت به اعلامیه بالفور شهرت گرفت. به موجب این اعلامیه که درتاریخ تشکیل نخستین دولت یهودی جهان اهمیت ویژه ای دارد. وزیرخارجه انگلستان موافقت خود را با تاسیس میهنی برای یهودیان در فلسطین اعلام کرد.ازاین تاریخ به بعد مهاجرت یهودیان تحت برنامه منظمی آغازشد که سرآغازجنگهای متعدد اعراب با اسرائیل از1948 به بعد و رنج مردم فلسطین شد.