سینمایی که موبایل فروشی شد/ زرندی ها در انتظار بالا رفتن پرده سینما

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان طی سالهای اخیر شاهد بسته شدن پی در پی سینماها بوده است بطوریکه تنها در شهر کرمان چهار سالن سینما شامل سینما نور، درخشان و دو سالن شهر تماشا تعطیل شده اند و همچنین سینماهای شهرستانهای کرمان نیز سرنوشتی جز سرنوشت سینماهای مرکز استان را نداشتند.

بطوریکه سینماهای بم، سیرجان، بافت، جیرفت و کهنوج نیز یکی پس از دیگری دربهای خود را به روی علاقمندان سینما بستند، به گفته سینما داران دلیل اصلی این امر کاهش تعداد مراجعه کنندگان به سینما در پی افزایش استفاده مردم از تلویزیون و ویدئو کلوپها بوده است اما مردم نیز عدم وجود فیلمهای سینمایی با کیفیت و سالن های فرسوده را دلیل بروز این امر می دانند.

تعطیلی شش ساله سینمای زرند/ سینمایی که موبایل فروشی شد

در این میان شهرستان زرند نیز از این مسئله متاثر بوده است و تنها سینمای شهرستان زرند با نام سینما "مهتاب" از شش سال قبل تبدیل به قصابی و سپس موبایل فروشی شده است و مردم این شهرستان در حسرت فعالیت مجدد سینما مانده اند.

سینمای شهرستان زرند به گفته اهالی این شهرستان 70 هزار نفری از 20 سال قبل به صورت نیمه فعال بوده و پس از آن تبدیل به قصابی شده و هم اینک نیز در قالب یک مغازه موبایل فروشی پابرجاست.

سینمای شهرستان زرند به گفته اهالی این شهرستان 70 هزار نفری، از 20 سال قبل به صورت نیمه فعال بوده و پس از آن تبدیل به قصابی شده و هم اینک نیز در قالب یک مغازه موبایل فروشی پابرجاست

محمد رضا، فروشنده جوانی که در خیابان فلسطین زرند و در جوار سینمای تعطیل شده زرند مغازه دارد با اشاره به ساختمان سینما می گوید: این سینما حدود 20سال است که دیگر سینما نیست و تنها محلی برای سخنرانی و همایش ها بوده است تا چند سال پیش که ساختمانش توسط شهرداری فروخته شد و تبدیل به قصابی شد و بعد هم موبایل فروشی جای آن را گرفت.

این شهروند زرندی ادامه می دهد: شهرستان زرند بعد از این سینما جایی برای اکران فیلم ندارد و حتی سالن تئاتری که بتواند نیازهای هنری مردم را مرتفع کند موجود نیست البته اداره ارشاد سالن تئاتر دارد که عموم مردم نمی توانند از برنامه های آن استفاده کنند ارگانهایی مثل زغالسنگ و شهرداری نیز برای خود آمفی تئاترهایی دارند که برای رفاه پرسنل خودشان است.

وی ادامه می دهد: تنها تفریح مردم اینجا رفتن به کوهستان و کوهنوردی است و دیگر جایی برای تفریح و سرگرمی در کل شهرستان موجود نیست.

وی می گوید: سینمای زرند مشکلات فراتر از این دارد چندی پیش سالنی در یکی از شهرک های اطراف زرند به سینما اختصاص دادند که هیچ یک از امکانات یک سینمای نرمال را نداشت و فیلم هایی که وارد بازار شده بودند را به نمایش می گذاشت این سومین سینمای زرند بود که فعال می شد.

وی ادامه داد: سینما صحرا بعد از مدتی با پخش یکی دو فیلم به دلیل نداشتن تکنولوژی پخش فیلم، نداشتن جاذبه های سینمایی، دوری مسافت و موقعیت نامناسب مکانی که داشت از طرف مردم با استقبالی مواجه نشد و تعطیل شد.



هر فیلمی که موسسات فرهنگی می آوردند این سینما همزمان پخش می کرد کسی هم برای دیدن فیلم تاریخ مصرف گذشته پول نمی دهد مردم به راحتی این فیلم ها را روی ال سی دی خانه ها می دیدند شهروند زرندی محمد یکی دیگراز شهروندان زرندی در خصوص وضعیت سینما در این شهرستان می گوید: هر فیلمی که موسسات فرهنگی می آوردند این سینما همزمان پخش می کرد کسی هم برای دیدن فیلم تاریخ مصرف گذشته پول نمی دهد مردم به راحتی این فیلم ها را روی ال سی دی خانه ها می دیدند.

وی گفت: شهرستان زرند شهری صنعتی است که به زغالسنگش مشهور است در عین حال هیچ امکانات تفریحی برای مردم و کسانی که در این شهر برای چرخاندن چرخهای صنعت این کشور تلاش می کنند، وجود ندارد.

کمی جلوتر درست روبروی ساختمان سینما که اکنون به موبایل فروشی ... تبدیل شده است چند ساختمان عجیب وجود دارند مردی که راهنمای ماست می گوید: این ساختمانها قرار بود در طرح تعریض خیابان تخریب شوند ولی چون صاحبان آنها رضایت ندادند در نتیجه شهرداری دو سوم از عرض از ساختمان را تخریب کرده و خیابان را از پشت این مغازه ها ادامه داده است و بقیه افرادی که رضایت داده اند ملکشان تخریب شود در سینمای قدیمی شهر مغازه خود را دایر کرده اند و مالک ساختمان قدیمی سینما آنها هستند.

حسن رجب زداده، مرد میانسالی که از معتمدین محل است در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: شهرداری زرند در اینجا ساختمانهای زیادی دارد که بلااستفاده مانده اند حتی در شهرک ولایت نیز که مدتی سالن سینما صحرا را راه اندازی کرده بودند نیز سوله های بلا استفاده زیادی به نام شهرداری وجود دارد که در قبال طلب خود از زغالسنگ تملک کرده اند.

لزوم توجه به فرهنگ و هنر زرند/ تخریب یخدان تاریخی

وی ادامه داد: بی توجهی به فرهنگ و هنر در اینجا چیز عجیبی نیست حتی یکی از یخدانهای تاریخی شهر را نیز به بهانه مسائل عمرانی تخریب کردند و میراث فرهنگی نیز اقدامی نکرد.

رجب زاده گفت: شاید یکی از دلایلی که در این شهرستان مدتی قبل آمار برخی جرایم بالا بود همین نبود مکانهای تفریحی و حتی سالن سینما باشد.

مغازه دار دیگری می گوید: از بودجه ورزشگاه عرب نژاد بگویید و اینکه چرا پس از آغاز چندین سال هنوز این ورزشگاه به بهره برداری نرسیده است.

هر چند در نمای ظاهری ساختمان فعلی سینما تغییراتی داده شده است اما شکل سردر سینما هنوز حاکی از وجود یک سینما در زمانی نامعلوم در این مکان دارد.

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گزارش از مرضیه السادات حسینی



