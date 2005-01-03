فهرست شركت هاي دولتي استفاده كننده از تسهيلات بانكي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران با اتخاذ اين تصميم در قالب اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 زمان بازپرداخت و ميزان تسهيلات اعطايي به شركت هاي دولتي را تعيين كرد.

براساس اين مصوبه، شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و هواپيمايي ايران اير تور هر يك 200 ميليارد ريال و شركت هاي سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، عمران و بهسازي شهري و سهامي توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي هر يك 100 ميليارد دلار تسهيلات دريافت مي كنند.

در اصلاحيه جديد ميزان تسهيلات جاري بخش دولتي در مجموع به 855 ميليارد ريال بالغ مي شود كه وزارت صنايع و معادن با دريافت 400 ميليارد دلار از اين مبلغ بالاترين سهم دريافت تسهيلات جاري بخش غير دولتي را به خود اختصاص داده است. در جدول ياد شده 90 ميليارد ريال نيز براي رفع نيازهاي بازنشستگان پيش بيني شده است.

همچنين 200 ميليارد ريال تسهيلات به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پرداخت مي شود تا در زمينه بازسازي خوابگاه هاي دانشجويي مورد استفاده قرار گيرد.

گفتني است، براساس اين مصوبه، هيات وزيران به 31 شركت ديگر نيز تسهيلات اعطا كرده است.

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