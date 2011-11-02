  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

مسلمانان بریتانیا به جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت می‌آیند

مسلمانان بریتانیا به جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت می‌آیند

فیلم مستند سیاسی "مسلمانان بریتانیا" به کارگردانی سیدرضا شیرازی در گونه مستند سیاسی از بخش مسابقه ملی پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه این فیلم مستند آمده است: مسلمانان در بریتانیا، سابقه ای طولانی دارند که در گذشته و حال، کمتر به آنها توجه شده است. این فیلم مستند،‌ نگاهی به تاثیر مسلمانان در جامعه ی بریتانیا دارد...
 
عوامل تولید فیلم مستند 76 دقیقه‌ای "مسلمانان بریتانیا" عبارتند از نویسنده و پژوهشگر: سوسن نوری، صدابردار، تدوینگر و کارگردان: سیدرضا شیرازی، تصویربرداران: میشل کاریگان و ‌سیّدرضا شیرازی، صداگذار: جان لوپز، آهنگساز: سعید انصاری، گوینده: نادیا شیخ، مدیرتولید: احمد جان میرزایی، مجری طرح: سیّدرضا شیرازی، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- مدیا آرت.

سیدرضا شیرازی متولد سال 1342 در شهر مقدس مشهد و دارای مدرک تحصیلی دکترای سینما از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است و در کارنامه فیلمسازی او،‌ کارگردانی آثاری چون: "تجربه های زندگی"، "هفت مرحله تا شمال"و... به چشم می خورد.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، طی روزهای 16 تا 21 آبان ماه 1390 در شهر تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1450337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها