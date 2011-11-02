به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه این فیلم مستند آمده است: مسلمانان در بریتانیا، سابقه ای طولانی دارند که در گذشته و حال، کمتر به آنها توجه شده است. این فیلم مستند،‌ نگاهی به تاثیر مسلمانان در جامعه ی بریتانیا دارد...

عوامل تولید فیلم مستند 76 دقیقه‌ای "مسلمانان بریتانیا" عبارتند از نویسنده و پژوهشگر: سوسن نوری، صدابردار، تدوینگر و کارگردان: سیدرضا شیرازی، تصویربرداران: میشل کاریگان و ‌سیّدرضا شیرازی، صداگذار: جان لوپز، آهنگساز: سعید انصاری، گوینده: نادیا شیخ، مدیرتولید: احمد جان میرزایی، مجری طرح: سیّدرضا شیرازی، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی- مدیا آرت.



سیدرضا شیرازی متولد سال 1342 در شهر مقدس مشهد و دارای مدرک تحصیلی دکترای سینما از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است و در کارنامه فیلمسازی او،‌ کارگردانی آثاری چون: "تجربه های زندگی"، "هفت مرحله تا شمال"و... به چشم می خورد.



پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، طی روزهای 16 تا 21 آبان ماه 1390 در شهر تهران برگزار خواهد شد.