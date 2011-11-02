پنج خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم همدان با کسب یک نقره و یک برنز به کار خود در مسابقات تکواندو قهرمانی کشور پایان داد.

در این دوره از مسابقات استانهای مازندران، تهران، کرمانشاه، زنجان، گیلان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی (الف)، همدان، بوشهر، آذربایجان شرقی (ب)، فارس، آذربایجان غربی، گلستان، اصفهان، لرستان، تهران (توابع )، کرمان، خوزستان، کردستان، خراسان رضوی، اردبیل، خراسان شمالی، قم، ایلام، یزد، سمنان، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، مرکزی و هرمزگان شرکت داشتند.

در پایان این رقابت ها امیرحسین همایونی در وزن منهای 63 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و محمود صابری در وزن منهای 58 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در پایان این مسابقات تیم همدان با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز و 23 امتیاز در میان 33 تیم حاضر در جایگاه نهم کشور قرار گرفت.

شانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان به میزبانی آذربایجان شرقی، شهر میانه برگزار شد.

برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان در همدان

به دعوت هیئت فوتبال همدان، این شهر هفته آینده میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور است.

در حال حاضر تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را زیر نظر علی دوستی برگزار می کند.

این تیم که هم اینک دور مقدماتی اردوی آماده ساز خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می کند، به خواست هیئت فوتبال همدان هفته آینده اردویی شش روزه را در این شهر برپا می کند.

این اردوی آماده سازی از پانزدهم ماه جاری تا 21 همین ماه در یکی از ورزشگاه های شهر همدان برگزار می شود.

نهاوند بر سکوی نخست کشتی روستایی و عشایری استان ایستاد

تیم نهاوند بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان روستایی و عشایری همدان ایستاد.

تیم نهاوند در این رقابت ها با کسب 67 امتیاز اول شد و تیم های تویسرکان با 65 و همدان با 63 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات کشتی قهرمانی جوانان روستایی و عشایری استان با شرکت 47 کشتی گیر از هفت شهرستان و با انجام 64 کشتی یرگزار شد.

در بخش انفرادی نیز ابوالفضل چهاردولی و رضا اسدی پور هر دو از تویسرکان به ترتیب در اوزان 50 و 55 کیلوگرم، احسان جهانیان از نهاوند در 60 کیلوگرم و سینا فعله گری از همدان در 66 کیلوگرم عنوان های برتر را کسب کردند.

همچنین هادی وفایی زاده از بهار در 74 کیلوگرم، علی غلامی از همدان در 84 کیلوگرم، امین ترکاشوند از ملایر در 96 کیلوگرم و میلاد فاطمی از نهاوند در 120 کیلوگرم حایز مقام های نخست شدند.

نفراتی برتر این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند.

پیست اسکی تاریک دره همدان بازگشایی شد

با بارش مستمر برف در ارتفاعات الوند، پیست اسکی تاریک دره این شهر بازگشایی شد.

این پیست در بین پیستهای اسکی کشور، کمترین مسافت را تا مرکز شهر دارد و راه دسترسی آن از دره عباس آباد و گنجنامه می گذرد و به دره تاریک دره می رسد.

طول این پیست یک هزار و 600 متر و شیب آن 25 درصد است و حدود دو کیلومتر از مسیر پیست به وسیله دستگاه بالابر قابل انتقال برای بیش از یکصد نفر است.

پیست تاریک دره دارای پناهگاه و مهمانسرایی با زیربنای 550 متر مربع،خوابگاه، رستوران، مدرسه اسکی و تاسیسات برق اضطراری است.

مربی همدانی عضو کمیته فنی مسابقات کشتی نوجوانان کشور شد

مربی همدانی عضو کمیته فنی کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور شد.

تورج ظفری مربی سازنده کشتی همدان به همراه محسن فرح‌وشی رئیس کمیته استعدادیابی، محمد طلایی و علیرضا رضایی سرمربیان تیم‌های کشتی آزاد نوجوانان و جوانان، کیومرث محرابی سرپرست و ستار شیرآقایی از مربیان تیم کشتی آزاد نوجوانان اعضای کمیته‌ فنی این رقابت‌ها هستند.

این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن فدک باقرشهر برگزار می‌شود.

تورج ظفری اهل شهرستان نهاوند است و نفراتی همچون محمد رضایی قهرمان سابق آسیا، حمید سیفی قهرمان سابق آسیا و سعید ابراهیمی نایب قهرمان سابق جهان از شاگردان وی به شمار می روند.