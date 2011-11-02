به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته سهشنبه دهم آبان ماه، نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" در قالب دوازدهمین برنامه خانه فیلم فردوس با حضور نادر مقدس تهیهکننده و کارگردان، افسانه منادی نویسنده، کتایون امیرابراهیمی و ژوبین مقدس بازیگران، داریوش فرهنگ میهمان ویژه و محمد رضا لطفی مجری و منتقد در فرهنگسرای فردوس برگزار شد.
در ابتدای این نشست نادر مقدس در سخنانی گفت: من پیش از اینکه وارد سینمای حرفهای بشوم تعدادی فیلم کوتاه ساخته بودم که بیشتر آنها در امتداد همین "ارتباط خانوادگی" بود و باید بگویم که سینمای مورد علاقه من از همین جنس، نه "شور عشق". بعد از این کارهای زیادی از روی آن فیلم ساخته شد، اما من دیگر سراغ آن دست فیلمها نرفتم. چرا که سلیقه من در سینما چیز دیگری بود.
امیرابراهیمی نیز در پاسخ به سئوال لطفی مبنی بر اینکه تا چه اندازه موضوع فیلم به عنوان یک معضل در جامعه امروز وجود دارد؟ اظهار کرد: این فیلم بازگو کننده معضل امروز نسل جوان است. هیچ دلیلی برای اینکه فرزندان والدین خود را فراموش کنند وجود ندارد و متاسفانه من امثال این خانوادهها را در اطراف خودم و در جامعه زیاد میبینم و فکر میکنم که این موضوع ریشه فرهنگی نداشته و ربطی به بی پولی و گرفتاری و مشکلات ندارد.
همچنین ژوبین مقدس در بخشی از نشست گفت: "ارتباط خانوادگی" اولین حضور جدی من در عرصه سینما است. من در سینمای ایران همه کاری کردهام. از دستیار دوم گروه صحنه بودهام تا دستیار کارگردان و واقعا این گونه نبوده که خیلی شیک و بدون زحمت صبح از خواب بیدار شوم و نقش پوریا را در این فیلم از آن خود کنم، اما منکر این نمیشوم که از کودکی در فضای سینما رشد کردم.
در ادامه منادی نویسنده فیلم با اشاره به اینکه به مشکل برخوردن "ارتباط خانوادگی" در اکران را از زمان ساخت پیشبینی میکردند، تصریح کرد: آنقدر دغدغه فیلم را داشتیم که این ریسک را پذیرفتیم. حالا هم که قرار است چند سالن را به اکران فیلمهای خاص اختصاص دهند تصور میکنم این کار درد چندانی را دوا نمیکند و بیشتر حالت مسکن دارد تا درمان قطعی.
وی افزود: این فیلم با الهام از داستان توکیو نوشته شده است و وقتی من آن کار را دیدم آنقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که حس کردم میشود آن را ایرانیزه کرد. چرا که در شرایط کنونی این موضوع یکی از معضلات جامعه ما به شمار میرود. البته ما قصد نداشتیم با این فیلم بگوییم که همه جوانها مشکل دارند و با والدین خود بدرفتاری میکنند، بلکه میخواستیم قصه برخی آدمها را روایت کنیم که در این جامعه پرسرعت آنقدر عجله دارند که بعضی ارزشها را فراموش کردهاند.
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