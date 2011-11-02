به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته سه‌شنبه دهم آبان ماه، نمایش و نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" در قالب دوازدهمین برنامه خانه فیلم فردوس با حضور نادر مقدس تهیه‌کننده و کارگردان، افسانه منادی نویسنده، کتایون امیرابراهیمی و ژوبین مقدس بازیگران، داریوش فرهنگ میهمان ویژه و محمد رضا لطفی مجری و منتقد در فرهنگسرای فردوس برگزار شد.

در ابتدای این نشست نادر مقدس در سخنانی گفت: من پیش از اینکه وارد سینمای حرفه‌ای بشوم تعدادی فیلم کوتاه ساخته بودم که بیشتر آنها در امتداد همین "ارتباط خانوادگی" بود و باید بگویم که سینمای مورد علاقه من از همین جنس، نه "شور عشق". بعد از این کارهای زیادی از روی آن فیلم ساخته شد، اما من دیگر سراغ آن دست فیلم‌ها نرفتم. چرا که سلیقه من در سینما چیز دیگری بود.

وی افزود: در زمان اکران فیلم در جشنواره عده‌ای می‌گفتند که چرا در فیلم گسست عاطفی مورد ملامت قرار نگرفته است، اما من باید بگویم که مطمئن هستم که این فیلم روی مخاطب اثر خود را گذاشته و اطمینان دارم که بسیاری از تماشاگران فیلم همین فردا به دیدار والدین خود خواهند رفت.

مقدس تصریح کرد: من در این فیلم قصد نداشتم تا قاضی شوم و برای شخصیت‌هایم حکم صادر کنم، اجازه دادم بعضی مسائل در ذهن مخاطب حل شود. در واقع این فرصت برای مخاطب بود تا فکر کرده و حلقه‌های گمشده را پیدا و کشف کند. علاوه بر این عامدانه بحران‌ها را به شکل گل درشت و اصطلاحا سینمایی به تصویر نکشیدم و تنها نگرانی را به تماشاگر منتقل کردم.

این کارگردان با بیان اینکه سعی کرده به دور از اغراق قصه را روایت کند، ادامه داد: پرداخت به ریزه کاری‌ها و قصه‌های درون لایه‌ای باعث می‌شد ما از اصل قصه خارج شویم. در این فیلم من به شدت به فضای مستند معتقد بودم و به همین دلیل درگیر قاب بندی‌های آنچنانی نمی‌شدم و درصدد این بودم که دوربین تصاویری معمولی و عین زندگی جاری را نمایش دهد، در عوض برای تنوع و عدم کسالت، از یک ریتم تند و لوکیشن‌های زیاد برای تنوع استفاده کردم.

وی یادآور شد: حتی اگر دقت کرده باشید برای هرچه نزدیک تر شدن فضا به زندگی مستند من از دوربین روی دست بهره گرفتم، در صورتی که مثلا در فیلم توکیو که ما این اثر را از آن الهام گرفته بودیم تمام صحنه‌ها دوربین ثابت و روی سه پایه بود.

امیرابراهیمی نیز در پاسخ به سئوال لطفی مبنی بر اینکه تا چه اندازه موضوع فیلم به عنوان یک معضل در جامعه امروز وجود دارد؟ اظهار کرد: این فیلم بازگو کننده معضل امروز نسل جوان است. هیچ دلیلی برای اینکه فرزندان والدین خود را فراموش کنند وجود ندارد و متاسفانه من امثال این خانواده‌ها را در اطراف خودم و در جامعه زیاد می‌بینم و فکر می‌کنم که این موضوع ریشه فرهنگی نداشته و ربطی به بی پولی و گرفتاری و مشکلات ندارد.

همچنین ژوبین مقدس در بخشی از نشست گفت: "ارتباط خانوادگی" اولین حضور جدی من در عرصه سینما است. من در سینمای ایران همه کاری کرده‌ام. از دستیار دوم گروه صحنه بوده‌ام تا دستیار کارگردان و واقعا این گونه نبوده که خیلی شیک و بدون زحمت صبح از خواب بیدار شوم و نقش پوریا را در این فیلم از آن خود کنم، اما منکر این نمی‌شوم که از کودکی در فضای سینما رشد کردم.

در ادامه منادی نویسنده فیلم با اشاره به اینکه به مشکل برخوردن "ارتباط خانوادگی" در اکران را از زمان ساخت پیش‌بینی می‌کردند، تصریح کرد: آنقدر دغدغه فیلم را داشتیم که این ریسک را پذیرفتیم. حالا هم که قرار است چند سالن را به اکران فیلم‌های خاص اختصاص دهند تصور می‌کنم این کار درد چندانی را دوا نمی‌کند و بیشتر حالت مسکن دارد تا درمان قطعی.

وی افزود: این فیلم با الهام از داستان توکیو نوشته شده است و وقتی من آن کار را دیدم آنقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که حس کردم می‌شود آن را ایرانیزه کرد. چرا که در شرایط کنونی این موضوع یکی از معضلات جامعه ما به شمار می‌رود. البته ما قصد نداشتیم با این فیلم بگوییم که همه جوان‌ها مشکل دارند و با والدین خود بدرفتاری می‌کنند، بلکه می‌خواستیم قصه برخی آدم‌ها را روایت کنیم که در این جامعه پرسرعت آنقدر عجله دارند که بعضی ارزش‌ها را فراموش کرده‌اند.

تنها به حرف زدن از هنر بسنده نکنیم

داریوش فرهنگ نیز با بیان این مطلب که به طور کلی ما در جامعه نیازمند همه نوع هنری هستیم و در فضای سینما هم باید همه نوع فیلم وجود داشته باشد، تصریح کرد: ما از یاد نبردیم که سینما هنر صنعت بسیار پرخرجی است و سختی سینما هم در این است که هنرمند باید در عین حال که مخاطب را به سالن بکشاند تا هزینه‌های فیلم برگردد حرف خود را هم به مخاطب زیر پوستی منتقل نماید.

وی افزود: شدیداً بر این باورم که مخاطب نیازمند تفریح و سرگرمی است و ما نیاز به فیلمی داریم که ما را از فضای روزمرگی خارج کند، اما قبول کنید نمی‌شود ما در مورد هنر حرف بزنیم و در مقابل کار هنری نکنیم.از یاد نبریم که دیدن با نگاه کردن فرق می‌کند و باید سراغ فیلم‌هایی رفت که به شما فرصت دیدن بدهد، نه فقط نگاه کردن.

فرهنگ در پایان اظهار کرد: فیلم تجاری باید باشد، اما نباید راهگشا باشد. سینمای ما هم نیاز به فیلم تجاری دارد و هم نیاز به فیلم فرهنگی، اما در هر دو نوع این سینما باید به مخاطب خودمان دیدن را آموزش بدهیم نه اینکه به او بگوییم نگاه کن.

این مراسم با تجلیل از عوامل و مهمانان در ساعت 22 به پایان رسید.