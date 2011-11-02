60 هزار تن کالا بصورت تجارت چمدانی از گیلان صادر شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت علاوه بر این افزون بر 338 هزار و 576 تن انواع کالاهای غیرنفتی از استان به خارج از کشور صادر شده که این مقدار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی از رشد 16 درصدی برخوردار بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: ارزش مالی کالاهای صادر شده از استان در شش ماهه نخست امسال حدود 198 میلیون دلار بوده که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: عمده کالاهای صادر شده شامل محصولات نباتی، محصولات غذایی، محصولات نساجی، صنایع شیمیایی، محصولات پلاستیکی و مواد معدنی بوده که اغلب به کشورهای حوزه قفقاز، عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی افزود: در این مدت 142 فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان در استان صادر شده و 213 فقره کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.



اصغریان ادامه داد: طی سال گذشته بخشی از جوایز صادراتی صادرکنندگان نمونه استان معادل 71 میلیارد ریال پرداخت شده و پیگیری پرداخت بقیه جوایز نیز بصورت جدی در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار دارد.



وی یادآورشد: بررسی و تائید عضویت 63 نفر از متقاضیان عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت خارجی این سازمان در شش ماهه نخست امسال بوده است.