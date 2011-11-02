صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی به یک میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: آذربایجان شرقی در زمان حاضر با بیش از 70 کشور جهان مراوده اقتصادی دارد و به صورت مرتب هیئت های خارجی در این استان حضور می یابند و همچنین همایش های بین المللی در معرفی قابلیتهای استان در کشورهای خارجی برگزار می شود.

وی با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از اتکا به بودجه نفت تاکید کرد: باید حمایت بیشتری از صادرات صورت گیرد، زیرا موضوع صادرات هم اکنون به عنوان یک رقابت جهانی مطرح است.

بیگی تاکید کرد: تولید صادرات محور تلاش برای بدست آوردن فناوری پیشرفته، استفاده از علوم و فنون جدید و بازاریابی علمی همواره مورد تاکید بوده است.

وی تصریح کرد: توجه به ذائقه بازار خواهد توانست به رهایی از اقتصاد تک محصولی که ضرورت عام کشورهای در حل توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران است کمک کند.

احمد علیرضا بیگی گفت: موضوع پررنگ شدن نقش رسانه ها باید مورد توجه قرار گیرد تا صادرات به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی و ترویج شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: امروز باد موافق در حال وزیدن است و علیرغم همه مشکلات صادرات غیرنفتی کشور ما رشد فزاینده ای نشان می دهد که بیانگر ظرفیتهای فوق العاده ایران در این حوزه است.