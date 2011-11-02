ورود مقاومت به جنگ فرسایشی با اسرائیل/ گنبد آهنین ونتانیاهو مسخره شدند

"ناصر لحام" کارشناس مسائل اسرائیل و سردبیر خبرگزاری معا فلسطین در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه اظهارداشت: اینکه اسرائیل عملیاتی بزرگ مشابه عملیات سرب گداخته (جنگ 22 روزه) را علیه غزه کلید بزند، دور از ذهن است، چون نتانیاهو از نخستین روز آغاز حکومتش دستوراتی را برای تثبیت شرایط نوارغزه به مدت چهار سال صادر کرد. نتانیاهو نه وارد جنگ علیه غزه می شود و نه تصمیم پایان محاصره این منطقه را عملی می کند.

این کارشناس ارشد مسائل اسرائیل تاکید کرد: رویارویی اخیر میان گردانهای قدس (شاخه نظامی جهاد اسلامی) و ارتش رژیم صهیونیستی ابعاد و تبعات بزرگ و متعددی داشت که مهمترین آن این بود که جهاد اسلامی گروهی کوچک نیست که بتوان به سادگی آن را هدف قرار داد. بر این اساس، جهاد اسلامی ثابت کرد در صورت حمله اسرائیل پاسخی دردناک به آنها می دهد.

وی افزود: جنبش جهاد اسلامی در مواجهه اخیر پرقدرت تر از قبل ظاهر شد. سرویس جاسوسی اسرائیل نیز با نادیده گرفتن قدرت نظامی این جنبش وارد عملیاتهای ترور اخیر شد.

ناصر لحام با اشاره به اظهارات چند باره "ایهود باراک" وزیرجنگ رژیم صهیونیستی در این زمینه که ارتش اسرائیل هدف از بین بردن جنبش جهاد اسلامی را دنبال می کند، افزود: با وجود ترورهای اخیر و بازداشت برخی از رهبران جهاد اما این جنبش قویتر از گذشته شده است.

وی تاکید کرد: مقاومت در جریان تحولات اخیر قدرت بازدارندگی را به اعتراف رهبران اسرائیلی بدست آورد. البته جهاد اسلامی هزینه های هنگفتی را پرداخت کرد تا به این مرحله پیشرفته از رویارویی با اسرائیل برسد.

سردبیر خبرگزاری معا فلسطین در ادامه تاکید کرد: اسرائیل در برابر مقاومت تنها نیست و آمریکا در انجام حملات علیه فلسطینیان با آنها شریک است. آمریکا قبل از انجام هر عملیاتی بر ضد مقاومت از وقوع آن اطلاع دارد.

وی با هشدار درباره احتمال انتقام جویی اسرائیل از رهبران جهاد اسلامی که ساکن خارج و داخل فلسطین اظهار داشت: نتانیاهو در پی تحولات اخیر از سوی روزنامه های اسرائیلی مسخره شد. رسانه های اسرائیل در گزارشهایی از افزایش توان مقاومت سخن گفتند.

لحام افزود: این رسانه ها تاکید کردند که مقاومت هم اکنون به قدرتی دست یافته که می تواند یک میلیون اسرائیلی را مجبور به پناه گرفتن در پناهگاه کند و مدارس را به کلی تعطیل کند. تحلیلگران اسرائیلی نیز این سوال را مطرح کرده اند که چرا سپر موشکی گنبد آهنین که با مشارکت تل آویو و واشنگتن ایجاد شده نتوانست حتی جلوی اصابت یکی از موشکهای جهاد اسلامی را بگیرد؟

ناصر لحام تاکید کرد: مهمترین مسئله ای که این روزها باعث نگرانی اسرائیل شده این است که قدرت بازداندگی اش در برابر قدرت مقاومت در غزه از بین رفته است. بر همین مبنا اسرائیل در پی راههای برای بازگرداندن هیبت از دست رفته ارتش خود است، ارتشی که قبلا در برابر جنگ با حزب الله لبنان و جنگ غزه شکیت خورده بود و حالا در برابر موشکهای مقاومت شکست می خورد.

کارشناس ارشد مسائل اسرائیل مهمترین مسئله در برهه کنونی را ثبات موضع سیاسی و تقویت یقین به این مسئله دانست که فلسطین در نهایت پیروز این معرکه است.