تمام نمونه‌‍ رفتاری انقلاب اسلامی ایران در نهضت مصر اجرایی شده است

اصغر آبخضر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر رویدادهایی مثل 13 آبان بر تحولات منطقه گفت: شاید تا یکی دو ماه پیش حتی برخی از صاحب منصبان داخلی خودمان نیز نسبت به تحولات منطقه مردد بوده و فکر نمی کردند که نهضت های منطقه به واقع موج بیداری اسلامی و نشات گرفته از انقلاب اسلامی است ولی امروز دیگر برای همگان ابعاد این تحولات روشن شده است.



وی افزود: حتی خود آمریکائیان و اروپائیان نیز اذعان دارند که اتفاقات اخیر در کشورهای منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و آخرین شاهد ماجرا هم اظهارات نتانیاهو است که گفته است تحولات منطقه موجودیت اسرائیل را به شدت تهدید می کند.



رئیس ستاد برگزاری مراسم 13 آبان ادامه داد: او با اعتراف به این که نهضت های منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی در ایران است، تاکید کرده است که باید برای جلوگیری از گسترش نفوذ انقلاب اسلامی باید فکری کرد.

وی علت اصلی الگو گیری از انقلاب اسلامی را وجهه اسلامیت و استکبار ستیزی آن دانست و گفت: تمام آن نمونه هایی که ما در نهضت خود در سال 57 داشتیم در مصر مورد توجه قرار گرفته است.

آبخضر نماز جمعه ، توجه به مساجد و شعارهای اسلامی و ضد استکباری در تجمعات مردم مصر را شاهد مثال عنوان کرد و گفت: ما دیدیم که یک جوان انقلابی در مصر چگونه با انگیزه‌های اسلامی از ساختمان پنج طبقه بالا رفت و پرچم رژیم صهیونیستی را فرود آورد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: این رفتار بی شک الگو گرفته از جوانان انقلاب اسلامی ایران و دانشجویان پیرو خط امام است که در سال 58 لانه جاسوسی امریکا را تسخیر کردند.

وی به موج اسلامگرایی در کشورهای لیبی و تونس و همچنین وحدت اسلامی در یمن اشاره کرد و گفت: پیشتر مردم این کشورها تحت استضعاف فکری شدیدی قرار داشتند ولی با کنار گذاشتن دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها ظرفیت های مذکور آزاد می شود.

آبخضر با اشاره به گسترش دامنه اعتراض به استکبار در خود کشورهای غربی گفت: یکی از آثار عینی جنبش تسخیر وال استریت این بوده که رسانه های امریکایی وابسته به صهیونیست‌ها رسوا شده و اعتماد مردمی نسبت به آنها به شدت کاهش یافته است.