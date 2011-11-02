واحد تولیدی فرآوری زعفران در باخرز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمشیدی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی ششمین جشنواره ملی زعفران ابراز امیدواری کرد نتیجه برگزاری این جشنواره، راه اندازی مراکز فرآوری محصولات زعفران در استان به ویژه شهرستان باخرز باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری این جشنواره، درباره دلایل برگزاری آن در باخرز گفت: کشت زعفران، اصلی ترین منبع درآمد کشاورزان شهرستان است و زندگی بخش عمده مردم منطقه تحت تاثیر این حوزه و سیاست های مسئولان مربوطه قرار دارد.

ابراز امیدواری کرد: برگزاری جشنواره ملی زعفران تحول مثبتی در بخش های تولید، فرآوری، صنایع تبدیلی، بازاریان و اصناف دخیل در این حوزه ایجاد کند.

جمشیدی افزود: بخش علمی جشنواره ملی زعفران از جمله بخش هایی است که تقویت آن مستلزم جدیت محققان در ارائه آثارشان به دبیرخانه جشنواره است.

وی همچنین از حضور مهمانان کشوری، سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در جشنواره خبر داد.

به گفته وی استفاده از روش های علمی با هدف اصلاح روش های کاشت و توجه ویژه به بسته بندی زعفران از جمله مواردی است که در صورت تحقق موجب تحول در صنعت زعفران استان خواهد شد.

دبیر ششمین جشنواره ملی زعفران خشکسالی را از عمده ترین مشکلات شهرستان طی سال های اخیر دانست و خواستار توجه جدی مسئولان به مهار آب های روان و کاشت محصولات سازگار با کم آبی شد.

شایان ذکر است ششمین جشنواره ملی زعفران 25 و 26 آبان ماه سال جاری در باخرز برگزار می شود.