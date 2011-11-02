به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهره‌وند اظهار کرد: در حال حاضر 410 هزار مشترک تلفن ثابت در استان داریم که امسال نیز نزدیک هشت هزار تلفن ثابت واگذار کردیم.



وی تصریح کرد: علاوه بر این 835 هزار مشترک تلفن همراه داریم که واگذاری آن روزانه صورت می‌گیرد.



مدیرعامل شرکت مخابرات قم ادامه داد: در برنامه توسعه‌ای شرکت مخابرات نیز تا پایان امسال 100 هزار شماره تلفن همراه اضافه خواهد شد یعنی میزان اشتراک تلفن همراه از 850 هزار به 950 هزار مشترک خواهد رسید.



وی ابراز داشت: در زمینه نفوذ تلفن همراه رتبه چهارم کشوری و در زمینه تلفن ثابت نیز رتبه هشتم کشوری را داریم.



زهره‌وند سرعت اینترنت در استان را خوب توصیف کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار و 500 مشترک ADSL در استان داریم و درصدد هستیم 12 هزار پورت جدید نصب کنیم.



وی همچنین از توسعه سامانه ارتباطی شرکت مخابرات و مشتریان خبر داد و افزود: سامانه 1818 پرداخت قبوض تلفن ثابت، با استقبال خوبی مواجه شده و در آخرین دوره نزدیک 30 هزار مشترک قبوض خود را از طریق این سامانه پرداخت کرده‌اند.

