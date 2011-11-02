سید پرویز فتاح در گفتگو با ‌مهر درباره افزایش بدهی های وزارت نیرو و حمایت وی از عملکرد وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد وزارت نیرو را از دور نظارت می کنم، گفت: در دوران وزارت مجید نامجو در وزارت نیرو، وی تمام تلاش خود را انجام داده است و ایرادی نمی توان از عملکرد نامجو در وزارت نیرو گرفت.

رئیس بنیاد تعاون سپاه با اعلام اینکه نامجو یک مدیر ارزشی، صادق و ساده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی که وزارت نیرو بدهی هایی را بالا آورده است این مسئله را نباید یک نقطه ضعف برای این وزارتخانه در نظر گرفت.

این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه حجم بالای بدهی های وزارت نیرو به این دلیل بوده که کارهای زیادی در این مجموعه انجام گرفته است، اظهار داشت: به عبارت دیگر وزارت نیرو تمامی اعتبارات خود را جذب پروژه های مختلف کرده است و حتی فراتر از مصوبات کار در سطح این وزارتخانه انجام شده است.

وزیر سابق نیرو با اشاره به اینکه افزایش بدهی ها به منزله ایراد و ضعف وزارت نیرو نیست، تاکید کرد: اگر این حجم گسترده فعالیتها در وزارت نیرو انجام نمی شد قطعا بدهی هم به وجود نمی آمد و از سوی دیگر طرحها و پروژه ها هم به نتیجه مطلوب نمی رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دست وزارت نیرو برای اداره این وزارتخانه تنگ شده است، تاکید کرد: حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبالغ قبوض به وزارت نیرو ارسال نمی شود و این منابع مالی به طور مستقیم به خزانه واریز می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخشیی از منابع مالی حاصل از وصول قبوض برق برای تامین منابع یارانه نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، تبیین کرد: بر این اساس باید وضعیت وزارت نیرو را به طور کامل درک کرد.

به گفته رئیس بنیاد تعاون سپاه اگر به فرض نامجو برود چه کسی می آید و اوضاع چگونه خواهد شد؟

فتاح همچنین درباره مشارکت بنیاد تعاون سپاه در طرحهای توسعه ای میدان مشترک پارس جنوبی، توضیح داد: در حال حاضر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در چند فاز پارس جنوبی مشارکت دارد.

وی با اعلام اینکه قرار است بنیاد تعاون سپاه در برخی از طرحهای پارس جنوبی سرمایه گذاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: علاوه بر منابع داخلی، انتشار اوراق مشارکت هم برای تامین منابع مالی فازهای در دست اجرای پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد.