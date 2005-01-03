اسراييل بايد اجازه شركت به زندانيان فلسطيني را در انتخابات بدهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين كانديداي جنبش فتح ، بزرگترين گروه جهادي فلسطيني درانتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين امروز با حضوردر بين خانواده هاي زندانيان فلسطيني درمركز الشوا درغزه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .

وي گفت:ما از اسرائيل مي خواهيم به زندانيان فلسطيني دربند اجازه دهد ازحق طبيعي خودبراي شركت درانتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين كه قرار است 9 ژانوه (20 دي ماه ) برگزار شود، بهره مند شوند.

ابومازن تاكيد كرد چنانچه اسراييل درخواست ما را رد كند ما اين موضوع را به دادگاه سرزمين هاي اشغالي خواهيم برد تا اين حق را بدست آوريم .

سازمان حقوق بشردرسرزمين اشغالي فلسطين اعلام كرد: بيش ازهشت هزارفلسطيني درزندانهاي رژيم صهيونيستي بسر مي برند.

رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين در سخناني درحضورشركت كنندگان دراتحاديه كميته زنان فلسطيني درغزه بر ضرورت ايجاد وحدت ملي درسايه حكومت يكپارچه و تكثرسياسي، فكري،عقيده اي درچارچوب قانون تاكيد كرد .

او با تاكيد برحفظ وحدت و يكپارچگي فلسطين و لزوم گفتگو و مناقشه درمورد مساله فلسطين تصريح كرد:ريختن خون فلسطيني حرام است و ما به هيچ كس اجازه نمي دهيم اقدام به استفاده از سلاح درميان فلسطينيها كند.

وي افزود: هيچ كس حق ندارد به دست خود و بنا به ميل خود قانون را تفسير و آن را به مرحله اجرا در بياورد.

وي تاكيد كرد ما به تكثر سياسي، فكري وعقيدتي ايمان داريم اما اينها بايد درچارچوب قانون باشد تا ما دولتي همانند سايردولتها باشيم .

درهمين راستا ابومازان ايجاد اصلاحات درزمينه هاي امنيتي ، اقتصادي ، دارايي وقضايي را مهم خواند و گفت ايجاد اصلاحات اين اطمينان را درشهروندان فلسطيني ايجاد مي كند تا به تصميم گيري آنها اطمينان كنند و توانايي حمايت از آن را داشته باشند.

وي جامعه بين المللي و اسراييلي را به درك امور فلسطين فرا خواند و گفت ما هرگز ازحقوق حقه و اصول و ثوابت خود درهيچ زماني كوتاه نخواهيم آمد .

ابومازن برضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف و ازبين رفتن اشغالگري اسراييلي و شهرك سازي و نابودي احداث ديوارحائل تاكيد كرد وخاطر نشان ساخت: ما بر روي اصول خود ثابت قدم هستيم و هرگز ازاصولي كه براي آن قرباني داده ايم دست نخواهيم كشيد و زمان بازگشت آوارگان فلسطيني به خانه وكاشانه خود به زودي فرا خواهد رسيد.